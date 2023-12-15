Палестина: Израиль бомбит школы, а США призывают заканчивать

В результате авиаудара Израиля по школе в городе Хан-Юнис на юге Газы погибли по меньшей мере 12 человек.

Авиаудар был нанесен после комментариев генерального комиссара БАПОР Филиппа Лазарини в четверг, который заявил, что «школы, медицинские учреждения и объекты ООН не являются и никогда не должны быть целью».

В ходе военной кампании Израиля в Газе убито с 7 октября 18 608 человек, из которых 7 729 - дети. В это число входят 135 сотрудников БАПОР.

Израиль продолжает продвигаться вперед в вторжении в Газу, при этом официальный представитель армии Авичай Адраи заявил, что армия разрушила штаб батальона Бригад аль-Кассама в районе Шуджайя города Газа.

Израильские силы встретили жесткое сопротивление в Газе: по меньшей мере 116 солдат были убиты в ходе наземного вторжения в Газу, в том числе 9 в засаде в Шуджайе во вторник.

Между тем, глава израильской военной разведки Аарон Халива заявил, что израильская война в секторе Газа «продолжатся в ближайшие месяцы», после того, как назвал битву «кампанией на нескольких аренах».

Согласно информации из Вашингтона, Белый дом ожидает скорейшего окончания войны.

В среду Соединенные Штаты посоветовали Израилю сократить войну с Хамасом в секторе Газа в «ближайшем будущем». А президент Джо Байден призвал проявлять больше заботы о спасении жизней мирных жителей в секторе Газа.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал звонок во время переговоров в Тель-Авиве с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками для обсуждения войны по сектору Газа.

Вашингтон выразил непоколебимую поддержку Израилю, заявив, что он имеет «право на самооборону», но растущие жертвы среди гражданского населения на палестинской территории вызывают раскол между близкими союзниками.