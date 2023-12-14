Израиль разбомбил Рафах

По меньшей мере 26 человек погибли в результате израильского воздушного удара по Рафаху на юге сектора Газа, по словам палестинских чиновников, на фоне растущих международных призывов к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в Интернете в четверг, видно, как местные жители пытаются потушить пожар и спасти выживших, когда из одного из зданий поднимается черный дым.

Два соседних дома, принадлежавших семьям Абу-Збаа и Ашур, были уничтожены в результате нападения на город, где десятки тысяч перемещенных лиц искали убежища после того.

Перемещенные люди спят во временных убежищах и на улицах после эвакуации с севера и из других районов южной части сектора Газа, которые ранее считались безопасными израильской армией.

«Было сложно из-за пыли и криков людей. Мы пошли туда и увидели нашего соседа, у которого было 10 мучеников», — сказал Фадель Шабаан, житель, примчавшийся в этот район после взрыва.

«Это безопасный лагерь [беженцев]. Здесь ничего нет. Дети играют в футбол на улице», — рассказал он информационному агентству Reuters.

Органы здравоохранения сектора Газа заявили, что в результате нападения погибли 26 человек. Министерство здравоохранения Газы заявило в четверг, что по меньшей мере 179 человек были убиты и 303 ранены в результате израильских атак за прошедший день, в результате чего число погибших в секторе Газа с начала войны 7 октября достигло 18 787 человек, из них 50 897 получили ранения.