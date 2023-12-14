В Газе проходят массовые аресты палестинцев

Израильские силы продолжают проводить аресты и похищения палестинцев в секторе Газа после того, как на прошлой неделе в северной части сектора Газа появились изображения десятков мужчин и подростков, раздетых и с завязанными глазами.

В среду, после нескольких дней окружения больницы и удержания людей внутри, израильская армия вошла в больницу Камаль аль-Адван на севере сектора Газа и арестовала 70 медицинских сотрудников, включая директора доктора Ахмеда аль-Калота, и увезла их в неизвестное место.

В результате рейда перегруженная больница, которая несколько дней назад находилась в осаде израильской армии, оказалась в тяжелом положении. Израиль постоянно нападает на больницы и медиков с тех пор, как в октябре начались жестокие бомбардировки сектора Газа.

Организация «Медицинская помощь Палестине» (МПП) заявила, что «серьезно обеспокоена их благополучием, а также благополучием пациентов, персонала и перемещенных лиц, которые, как сообщается, оказались запертыми внутри без электричества, воды и еды».

По данным МПП и Министерства здравоохранения Газы, среди 65 пациентов больницы Камаль аль-Адван 12 детей в педиатрическом отделении находятся под угрозой смерти, оставшись без молока и средств жизнеобеспечения, как и шесть младенцев в инкубаторах.

Тем временем в среду появилось новое изображение нескольких палестинцев, задержанных израильскими солдатами в секторе Газа.

Первоначально его опубликовал израильский Канал 12, и он вызвал бурную реакцию в Интернете из-за потенциального нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Первоначально фотография появилась в разделе «чат репортеров» на сайте канала. Об этом сообщил корреспондент телеканала по вопросам безопасности и армии Нир Двори. Снимок был подписан «Задержание заключенных в секторе Газа».

Международный комитет Красного Креста рекомендует «не публиковать изображения, на которых изображены военнопленные или изображены в унизительных или унижающих достоинство ситуациях, если в этом нет «неопровержимого общественного интереса».

В четверг, 7 декабря, в Интернете распространились фотографии и видео, на которых видно, как большие группы палестинских мужчин были раздеты до нижнего белья, с завязанными глазами и арестованы под наблюдением израильских солдат.

На одном из изображений можно увидеть по меньшей мере 30 мужчин с завязанными глазами, стоящих на коленях в похожей на кратер песчаной яме, а рядом с ними стоят израильские солдаты.

По свидетельствам очевидцев и журналистов, мужчин насильно вывели из зданий, в том числе из школ БАПОР, в Бейт-Лахии и районах Джабалия и Шеджайя на севере Газы.

По сообщениям, армия также штурмовала дома в Бейт-Лахии, уводя мужчин и задерживая их, а затем поджигала дома.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил журналистам в пятницу, 8 декабря, что более 200 мужчин были задержаны в кварталах Джабалия и Шеджайя, а «десятки» были отправлены в тюрьмы в Израиле.

Европейская средиземноморская организация по правам человека сообщила, что врачи, ученые, журналисты и пожилые люди были среди тех, кого забрали из школ Халифы бен Заеда и Нью-Алеппо, принадлежащих БАПОР.