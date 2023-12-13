Крым: новые обыски и задержания среди мусульман

Утром 13 декабря российские силовики провели обыск в доме имама Исмаила Юрдамова в селе Приветное Кировского района. Имама увезли в отделение полиции и составили на него административный протокол, сообщают Крым.Реалии.

«Утром, без десяти шесть начался обыск дома. Через час он закончился, люди в камуфляже посадили его в Газель и увезли в поселковую мечеть. В мечети тоже обыскали, все там просмотрели. Затем его пересадили в другую машину и поехали в сторону Кировского. Где он сейчас – родственники не знают», – рассказал общественный защитник Мустафа Сейдалиев.

По словам дочери имама Гульсум Юрдамовой, силовики отказались назвать причину обыска, а после забрали у всех членов семьи мобильные телефоны. Супруга задержанного, как утверждается, страдает онкологическим заболеванием.

«Постучали домой, сказали, что полиция. Дали время, чтобы одеться и зашли. Ничего не объясняли, на все вопросы отвечали, что «скоро подойдут, вам все объяснят». Но никто так и не подошел... По поводу статьи спрашивала, тоже никто не ответил. Попросила представиться понятых, тоже никто не ответил, ничего прочитать не дали. Дальше отца забрали, сказали «поедем в джами, потом в Кировское». Двое понятых и двое в гражданской одежде, ну, видимо, какую-то должность занимают. И в форме, с ружьем, лица закрыты, человек пять наверное», – рассказала она.

Как позже сообщила «Крымская солидарность», в 9:00 по местному времени Юрдамова доставили в отдел российской полиции по Кировскому району.

Днем Юрдамова отпустили из отдела полиции. На него был составлен административный протокол, как утверждается, за «незаконную миссионерскую деятельность».

Как сообщали в представительстве Президента Украины в АРК, по состоянию на декабрь известно о 191 незаконно задержанном на территории Крыма. При этом 123 из них – представители крымскотатарского народа.