Израильские силы убили шестерых палестинцев в Дженине

Израильские силы убили шесть палестинцев в оккупированном городе Дженин на Западном Берегу во вторник, сообщили представители палестинского здравоохранения
Министерство здравоохранения сообщило, что утром в ходе израильской операции были убиты пять человек, а шестым стал мужчина, получивший ранение в бедро и позже скончавшийся после того, как сионисты не позволили ему вовремя добраться до больницы.
В министерстве добавили, что 13-летний мальчик, которому требовалась неотложная медицинская помощь, также умер из-за того, что ему не разрешили обратиться за медицинской помощью.
Фотограф AFP видел во вторник израильские военные машины, въезжающие в лагерь беженцев в Дженине, и летающий над ним дрон.
Израильские силы «продолжают штурмовать лагерь в Дженине, и бригадам скорой помощи не разрешается въезжать для оказания медицинской помощи без предварительной координации», говорится в заявлении Палестинского Красного Полумесяца во вторник утром.
Ранее в тот же день израильская армия заявила, что провела операцию в Дженине, в ходе которой были обнаружены «взрывные устройства, заложенные под дорогами для нападения на силы безопасности». Впоследствии они конфисковали оружие, боеприпасы и еще больше взрывчатки.
Жители Дженина сообщили журналистам, что во вторник вечером операция все еще продолжалась.
Израиль оккупировал Западный берег после арабо-израильской войны 1967 года.
Город Дженин и его лагерь беженцев неоднократно подвергались израильским рейдам, в результате которых в этом году были убиты десятки людей, включая боевиков и детей.
Число погибших на Западном Берегу с начала нынешней войны между Израилем и ХАМАС сейчас превышает 235 человек, большинство из которых палестинцы, убитых в ходе короткого израильско-палестинского конфликта в прошлом году.