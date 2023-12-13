Израильские силы убили шестерых палестинцев в Дженине

Израильские силы убили шесть палестинцев в оккупированном городе Дженин на Западном Берегу во вторник, сообщили представители палестинского здравоохранения

Министерство здравоохранения сообщило, что утром в ходе израильской операции были убиты пять человек, а шестым стал мужчина, получивший ранение в бедро и позже скончавшийся после того, как сионисты не позволили ему вовремя добраться до больницы.

В министерстве добавили, что 13-летний мальчик, которому требовалась неотложная медицинская помощь, также умер из-за того, что ему не разрешили обратиться за медицинской помощью.

Фотограф AFP видел во вторник израильские военные машины, въезжающие в лагерь беженцев в Дженине, и летающий над ним дрон.

Израильские силы «продолжают штурмовать лагерь в Дженине, и бригадам скорой помощи не разрешается въезжать для оказания медицинской помощи без предварительной координации», говорится в заявлении Палестинского Красного Полумесяца во вторник утром.