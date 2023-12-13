Генассамблея ООН проголосовала за прекращение огня в Газе

Генеральная Ассамблея ООН во вторник подавляющим большинством голосов приняла необязывающую резолюцию с требованием прекращения огня в секторе Газа. Тем самым генассамблея сделала то, что не может сделать парализованный Совет безопасности, усиливая давление на Израиль и Вашингтон.

В органе, в который входят все 193 страны-члена ООН, проголосовали 153 человека за резолюцию, что превышает примерно 140 стран, которые обычно поддерживали резолюции, осуждающие Россию за вторжение на Украину.

Десять стран, включая США и Израиль, проголосовали против, а 23 воздержались.

Посол Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что голосование стало «историческим днем ​​с точки зрения мощного послания, посланного Генеральной Ассамблеей».

Голосование состоялось после того, как Совет Безопасности, ответственный за глобальный мир и безопасность, неоднократно отказывался выступить с таким призывом.

В пятницу Соединенные Штаты, самый могущественный союзник Израиля и один из пяти постоянных членов Совета Безопасности, применили право вето, чтобы заблокировать последний проект текста, призывающего к перемирию.

Совету потребовалось более месяца после начала израильской войны в секторе Газа, чтобы высказать свое мнение – и он сделал это слабым голосом, созвав в середине ноября после четырех отклоненных текстов о гуманитарных «паузах» в конфликте.

«Эти трагические попытки являются презренным признаком двойных стандартов», - сказал посол Египта в ООН Усама Махмуд Абдельхалик об усилиях Вашингтона по обеспечению дипломатического прикрытия Израиля перед голосованием в Генеральной Ассамблее.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о надвигающемся «полном нарушении общественного порядка» в осажденном секторе Газа.

Многие страны и правозащитные организации осудили провал Совета Безопасности в прошлую пятницу, а Гутерриш в воскресенье назвал авторитет и авторитет Совета «подорванными».

«Мы согласны, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ужасна», — заявила посол Вашингтона в ООН Линда Томас-Гринфилд перед голосованием во вторник.

«Именно дипломатия, которую Соединенные Штаты осуществляют на местах, сделала возможной недельную гуманитарную паузу», — сказала она, имея в виду единственное затишье в боевых действиях, которое произошло в прошлом месяце.

Томас-Гринфилд призвал страны поддержать поправку к принятой во вторник резолюции, которая осудила бы ХАМАС, но она была отклонена.

Она также призвала Израиль «избегать массового перемещения мирного населения на юге сектора Газа », но заявила, что Израиль преследует «законные военные цели».

Накануне голосования представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил то, что он назвал «лицемерной резолюцией».

Израильские воздушные и наземные силы продолжают наносить удары по сектору Газа: с 7 октября в результате израильских бомбардировок погибло более 18 400 палестинцев.