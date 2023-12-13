О менорах и борцах с ними

Кадры, на которых польский депутат струей огнетушителя гасит свечи иудейского религиозного символа менора, установленного в здании польского парламента, и его выступление, в котором он назвал иудейский праздник Ханука сатанистским кровавым культом, облетели весь мир. Не исключением стал и русскоговорящий мусульманский интернет.

Чего уж там, на фоне бойни палестинцев, которую сионисты осуществляют в Газе, у многих мусульман эта акция вызвала понятную симпатию. И именно поэтому с темой, уже отбросив эмоции, стоит разобраться.

Начать надо с того, что депутат Гжегош Браун, устроивший эту акцию, такой же исламофоб, как и иудеофоб. И будь в польском парламенте вместо иудейского символа какой-нибудь исламский (к чему мы еще вернемся), можно не сомневаться, что он пришел бы бороться и с ним, с огнетушителем или чем-то еще. Ведь он уже не раз призывал к борьбе с распространением Ислама примерно с тех же позиций - что это "варварская, человеконенавистническая религия".

Вообще, надо понимать, что в Польше есть нормальные правые консерваторы, которые до недавнего времени там находились у власти, и они в основном представлены партией Право и Справедливость (ПиС). Их идея заключается в защите христианства, и в легкой форме они использовали исламофобию, но в основном в том, чтобы не допускать массового завоза в Польшу мусульманских иммигрантов, указывая на трения с ними коренного населения в Германии и Франции.

При этом, при ПиС Польша превратилась в европейский центр производства халяльной мясной продукции, имела продуктивные и весьма теплые отношения с Турцией, а Ислам как таковой в ней вполне нормально существует - открываются новые исламские центры, заведения и т.д. Да и в целом, мусульман, что бы кто ни говорил, стало больше, в основном за счет выходцев из тюркоязычных стран и частично из Южной Азии.

И все это критикуют крайне правые, к числу которых принадлежит Гжегош Браун из партии Конфедерация, обвинявшей ПиС в недоступимой терпимости к мусульманам и призывающей к борьбе с Исламом.

Это один аспект этой проблемы, информация о котором должна остудить симпатии к этому депутату, возникшие у многих наших единоверцев на фоне бойни в Газе. Но есть у нее и другой аспект, который тоже нельзя обойти стороной...

И этот аспект заключается в том, что в отличие от зажжения свечей меноры, никто в здании польского парламента не проводит, например, публичные ифтары и намазы. Хотя в Польше на протяжении многих веков живет коренная мусульманская община польско-литовско-беларуских татар - липка.

А это вызывает вопросы не только у мусульман. И не только в Польше, но и в Украине, где многие украинцы сейчас недоумевают в связи с тем, что на главных площадях всех крупных городов страны устанавливают меноры.

Недоумевают даже люди, которые в комментариях пишут, что хорошо относятся к Израилю, и можно даже предполагать, что поддерживают то, что он творит в Газе. Но и у них возникают вопросы - то Израиль, а то Украина...

И по правде сказать, иудейским организациям, затеявшим эту акцию, наблюдая за общественной реакцией на нее, стоило бы задуматься о целесообразности такого навязывания своих символов всему обществу. Ведь одно дело праздновать свои праздники в своих домах и своих культовых заведениях, и очевидно, что никто этого иудеям не возбраняет. И совсем другое дело - делать это в стенах парламента или устанавливая свои символы на главых площадях страны, при том, что представители других традиционных для этих стран религиозных меньшинств подобного не делают.

Поэтому, конечно, депутат Браун не друг и мусульманам, а его риторика потенциально угрожает и Исламу в Польше. Но он указал на проблему, о которой стоило бы задуматься, в том числе и представителям иудейской общины, а не просто навешивать ярлыки на всех, кто задается вопросом об уместности всеобщей меноризации, особенно в условиях идущей сейчас войны. Как в Украине, так и в Газе.