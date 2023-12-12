Зареме Мусаевой отказали в УДО

Шалинский городской суд в Чечне отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой – матери чеченских оппозиционеров братьев Янгулбаевых, осужденной по обвинению в мошенничестве и нападении на полицейского, сообщает издание Sota из здания суда. Против ее освобождения выступало руководство колонии.

В июле Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому, Верховный суд Чечни в сентября смягчил наказание до пяти лет колонии-поселения.

Адвокат Мусаевой Александр Савин аргументировал возможность досрочного освобождения тем, что осужденная не привлекалась до этого ни к уголовной, ни к административной ответственности, а также положительными характеристиками по месту жительства в Нижнем Новгороде и Грозном, где она прописана.

В колонии Мусаеву неоднократно госпитализировали, ее состояние здоровья продолжает ухудшаться, в то время как в случае условно-досрочного освобождения заботу о ней мог бы взять ее брат – его нотариально заверенное обязательство об этом накануне было приобщено к делу.

Против освобождения Мусаевой выступало руководство колонии-поселения в Аргуне, где она отбывает наказание. Начальство тюрьмы полагает, что "цели наказания не достигнуты": начальник отряда по воспитательной работе заявил, что Мусаева демонстрирует "шантажное поведение", не признала свою вину и не всегда положительно реагирует на воспитательные беседа – что именно подразумевается под "шантажным поведением" в официальной характеристике не уточнялось.

Защита Заремы Мусаевой намерена обжаловать решение районного суда, заявил ее адвокат Александр Савин.

Напомним, в январе 2022 года Мусаева была похищена кадыровцами из квартиры в Нижнем Новгороде. После доставления в Грозный ей сначала назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам Рамзана Кадырова, "чуть не лишила его глаза". Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Изначально ее вывозили в Чечню как раз по этому делу, но в качестве свидетеля.