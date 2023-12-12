Puma откажется от сотрудничества с израильской футбольной ассоциацией

Спортивный бренд Puma прекратит спонсировать сборную Израиля по футболу в 2024 году.

Этот шаг планировался с прошлого года и не связан с призывами потребителей бойкотировать Израиль на фоне войны в Газе, заявил во вторник представитель немецкой фирмы по производству спортивной одежды.

Puma уже давно сталкивается с призывами бойкотировать ее бренд-альянс с Израильской футбольной ассоциацией (ИФА), но такие призывы усилились во время двухмесячной войны Израиля в Газе, в результате которой погибло более 18 000 палестинцев.

В заявлении, отправленном по электронной почте информационному агентству Reuters, представитель Puma сообщил, что контракты компании с несколькими федерациями, включая Сербию и Израиль, истекают в 2024 году и не будут продлены.

Представитель сообщил, что Puma вскоре объявит о сделках с несколькими новыми национальными командами в рамках своей стратегии «меньше - да лучше».

Внутренняя записка Puma, просмотренная газетой Financial Times, которая первой сообщила об этой новости, также подтвердила встряску.

В меморандуме говорится, что Puma продолжит «оценивать все другие существующие партнерские отношения, а также любые другие предстоящие возможности, чтобы обеспечить нам сильный состав национальных сборных», сообщает газета.

Puma впервые подписала контракт с ИФА на предоставление экипировки игрокам в 2018 году.

С тех пор компания столкнулась с призывами к бойкоту со стороны активистов, которые утверждают, что в ИФА также входят команды, базирующиеся в еврейских поселениях на оккупированном Западном Берегу, что является незаконным с точки зрения международного права.