Газа: юг охвачен огнем

В результате авиаударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе семеро детей и как минимум пять женщин.

Удары были направлены на три дома в крайне перенаселенном районе, где укрываются тысячи перемещенных лиц, в результате чего несколько человек оказались в ловушке под обломками, сообщает Al Jazeera.

В Дженине министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате израильских рейдов были убиты четыре палестинца, а информационное агентство Wafa также сообщило, что один человек был ранен в районе Ас-Сибат.

Сообщается, что израильские силы окружили три близлежащие больницы.

Израильская армия объявила в понедельник вечером, что за последний месяц она арестовала более 500 членов ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа.

В заявлении добавлено, что задержанные были переданы в Израиль для дальнейшего расследования в разведывательном отделе и ШАБАКе.

В нем также утверждается, что после прекращения огня израильские солдаты арестовали около 140 активистов ХАМАС и Исламского джихада в различных частях сектора Газа.

Жители Газы сообщают, что большая часть из 2,3 миллиона населения, ныне перемещенного, помимо бомбардировок страдает от голода и холода. Они сталкиваются с экстремальными условиями, включая отчаянные рейды на грузовики с гуманитарной помощью и стремительный рост цен.

«Я ожидаю, что общественный порядок скоро полностью рухнет, и может развернуться еще худшая ситуация, включая эпидемические заболевания и усиление давления с целью массового перемещения в Египет», — заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Между тем министр обороны Израиля заявил, что нынешняя война в секторе Газа, как ожидается, будет продлена, однако заявил, что это «потребует времени».

«Мы собираемся защищаться. Я борюсь за будущее Израиля», — заявил Йоав Галлант агентству Associated Press.

Галлант в своем заявлении не уточнил сроки, но указал, что нынешний этап, отмеченный интенсивными наземными вторжениями при поддержке авиаударов, может продлиться на несколько недель.

Он также предположил, что дополнительные военные действия могут продолжаться месяцами.