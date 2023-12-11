Друзья хорошо поговорили. Нетаньяху отчитал Путина

Шоу поддержки Палестины, продаваемое Кремлем Исламскому миру, девальвируется фактами из реальной жизни.

А факты эти заключаются не только в том, что у России и Израиля сохраняются взаимовыгодные отношения во многих сферах, в отличие кстати от СССР, у которого их с ним действительно не было.

И не только в том, что за антиизраильские протесты в России сажают десятки мусульман, а наместник Кремля в главной пиар-мусульманской республике угрожает за них стрелять в голову.

Одним из этих фактов является то, что Нетаньяху остается тем зарубежным лидером, с которым Путин за время своего правления говорил больше, чем с кем бы то ни было. Вот и на этот раз телефонный разговор между ними занял почти час - 50 минут, если быть точными.

Любой деловой человек понимает, что 50 минут для телефонного разговора президентов это действительно много. И говорить столько могут только партнеры, а не противники, потому что у последних такого разговора либо вообще бы не было, либо он занял бы гораздо меньше времени, сведясь к обмену конфликтными позициями.

Однако тут, судя по всему, говорили много о чем, что остается за скобками официальной риторики Кремля по палестинскому вопросу. Ведь "дорогому другу" кремлевского главаря наверняка надо было не только в очередной раз объяснить, почему Путину сейчас нужно разыгрывать такую комедию, которую он разыгрывает перед мусульманами, но и предложить что-то, что позволит ему не очень гневаться на публично его партнера.

Показательна и разная тональность официальных сообщений пресс-служб Нетаньяху и Путина о содержании этого разговора. В сообщении первой прямо говорится о том, что Нетаньяху в разговоре с Путиным жестко раскритиковал позицию России по Палестине, фактически - отчитал его за нее. В сообщении пресс-службы Кремля робко указывается на то, что Путин осудил "терроризм во всех его проявлениях", но выступил за то, чтобы "противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжёлым последствиям для гражданского населения".

В общем, как говорят в России, "милые бранятся - только тешатся". Хотя в данном случае явно и брани не было никакой - она предназначена только для публичных площадок. А между собой дорогие друзья продолжают конструктивно и обстоятельно общаться.