Житель Чечни осужден за распространение "экстремистской" песни Тимура Муцураева

Городской суд Гудермеса в Чечне признал местного жителя Наиба Манаева виновным в распространении экстремистских материалов из-за опубликованной в соцсети аудиозаписи ичкерийского барда Тимура Муцураева "12 тысяч моджахедов". Ранее данная песня включена в список экстремистских материалов, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Как следует из постановления суда, Манаев опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" песню Муцураева. В ходе мониторинга соцсетей песню выявили оперативные сотрудники УФСБ по Чечне, обвинение представляла прокуратура.

Песня "Багрово на закате солнце…" ("12 тысяч моджахедов") признана экстремистской и включена в соответствующий реестр дважды – решением Юргинского суда Кемеровской области (2010 год) и Гусевского суда Калининградской области (2017 год).

Санкции вмененной административной статьи предусматривают штраф от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста. Суд Гудермеса назначил Наибу Манаеву минимальный штраф.

Ранее стало известно, что песни Муцураева вошли в десятку "экстремистских материалов", за распространение которых россиян чаще всего привлекали к административной ответственности в 2011 – 2022 годах.