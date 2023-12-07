Парламент Дании принял акт о запрете на осквернение Корана

Парламент Дании принял законопроект, запрещающий сожжение копий Корана в общественных местах, после того, как протесты в мусульманских странах по поводу осквернения вызвали обеспокоенность Копенгагена по поводу безопасности.

Законопроект, который запрещает «ненадлежащее обращение с произведениями, имеющими важное религиозное значение для признанной религиозной общины», был принят 94 голосами за и 77 против в 179-местном Фолькетинге (парламенте) в четверг.

На практике законопроект означает, что теперь будет запрещено сжигать, рвать или иным образом осквернять священные тексты публично или в видеороликах, предназначенных для широкого распространения.

Нарушителям закона грозит штраф или тюремное заключение сроком до двух лет. Прежде чем он вступит в силу, королева Маргрете должна его официально подписать. Ожидается, что это произойдет в этом месяце.

Целью закона является противодействие «систематическим издевательствам», которые, среди прочего, способствовали усилению угрозы терроризма в Дании, заявили в Министерстве юстиции.

Что ж, могут когда хотят.