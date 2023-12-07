Газа: "ситуация становится апокалиптической"

Израильские силы продолжают наступление на осажденной территории, пытаясь захватить центр главного города на юге сектора Газа.

Ворвавшись во второй по величине город Газы, израильские солдаты, танки, бронетранспортеры и бульдозеры ворвались в Хан-Юнис, вынудив уже перемещенных гражданских лиц снова бежать, рассказали свидетели.

ХАМАС сообщил поздно вечером в среду в Telegram, что его бойцы участвовали в ожесточенных боях против израильских сил «на всех направлениях вторжения в сектор Газа», утверждая, что они уничтожили два десятка военных машин в Хан-Юнисе и Бейт-Лахии на севере территории.

По данным палестинского министерства здравоохранения, убито уже по меньшей мере 17 177 палестинцев.

Но гуманитарные организации предупреждают, что распространение войны на юг сектора Газа приведет к тому, что мирным жителям, бежавшим с севера, будет некуда идти.

Гуманитарное управление Организации Объединенных Наций сообщило, что из района Хан-Юнис, затронутого приказом Израиля об эвакуации, было эвакуировано около 178 000 жителей, которых они считали ранее своим домом, и еще 170 000 перемещенных палестинцев.

«Прошло два месяца, и ситуация в секторе Газа становится апокалиптической. По мере расширения боевых действий люди вынуждены переселяться во все более замкнутые районы юга, а значимые гуманитарные усилия становятся практически невозможными», — заявило агентство.

Многие мирные жители бежали в Хан-Юнис после первоначального приказа Израиля об эвакуации с севера территории в начале войны.

Большая часть северной части сектора Газа уже превращена в руины в результате ожесточенных боев и бомбардировок, в результате чего, по данным ООН, были перемещены 1,9 миллиона человек.

В результате удара по жилому району в Рафахе поздно вечером в среду погибли 17 человек и десятки получили ранения, сообщило министерство здравоохранения ХАМАС, а журналист AFP видел, как раненых, включая детей, доставили в местную кувейтскую больницу.

Война вызвала опасения по поводу более широкого регионального конфликта с почти ежедневными перестрелками с ливанской группировкой " Хезболла" через границу Израиля с Ливаном и всплеском смертоносного насилия на оккупированном Западном Берегу.