Греция и Турция пытаются перезагрузить отношения

Вопросы, которые пять раз за последние десятилетия ставили Грецию и Турцию на грань войны, будут сняты с повестки дня во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины в четверг, сообщает Al Jazeera.

Этот визит является попыткой перезагрузить отношения посредством позитивных соглашений, заявили греческие дипломаты/

«Морские границы [и Кипр] обсуждаться не будут», - заявил высокопоставленный греческий дипломат. «Никакой подготовки к этому не было».

Греция и Турция обсуждают 31 потенциальную область сотрудничества с 2021 года. Эта так называемая «позитивная повестка дня» будет в центре внимания, сообщили представители министерства иностранных делю Ожидается, что это приведет к заключению около десятка соглашений.

Одно соглашение будет предусматривать строительство нового моста через реку Эврос во Фракии, которая образует границу между двумя странами. Другое будет способствовать обмену студентами, сообщил чиновник на условиях анонимности.

Хотя подводные углеводороды разделили двух соседей, другие виды энергии могут их объединить. Одно соглашение приведет к строительству новой линии электропередачи для торговли энергией.

Другие соглашения будут способствовать совместным инициативам в сфере туризма, спорта и малого бизнеса.

«За последние три месяца произошла интенсификация переговоров, что свидетельствует о взаимной политической воле к тому, чтобы дела шли хорошо», — говорит греческий чиновник.

Будут также заключены некоторые военные соглашения.

«Будет заключен ряд соглашений о мерах укрепления доверия – например, о запрете использования дронов над военными кораблями во время военных учений», – заявил Ангелос Сиригос, член парламента от правящей партии «Новая демократия».

«Кульминацией станет пакт о дружбе, в котором будет объявлено о нашем намерении разрешить разногласия мирным путем», — сказал Сиригос.

«[Премьер-министр] Кириакос, друг мой, мы не будем угрожать вам, если вы не будете угрожать нам», – заявил Эрдоган газете Kathimerini в интервью, опубликованном накануне визита. «Давайте укрепим доверие между нашими двумя странами. Давайте расширять двустороннее сотрудничество во всех сферах», — сказал Эрдоган.

Соглашение о нелегальной миграции также может быть в ближайшем будущем, как недавно намекнул министр миграции Греции, – что представляет особый интерес для Европейского Союза.

По данным министерства миграции Греции, потоки беженцев из Турции в Грецию сократились на 40 процентов в октябре по сравнению с сентябрем и еще на 30 процентов в ноябре.

Последний визит Эрдогана в Афины в декабре 2017 года оказался катастрофой. Он и тогдашний президент Греции Прокопис Павлопулос спорили по поводу Лозаннского договора 1923 года, который установил границы между двумя странами.

Позже Эрдоган и тогдашний премьер-министр Алексис Ципрас обменялись обвинениями в разделе Кипра. Эрдоган обвинил греческую сторону в двух неудачных раундах переговоров по воссоединению острова в 2004 и 2017 годах.

«Греки-киприоты обещали нам, что мы решим кипрскую проблему, но этого не произошло», — сказал Эрдоган.

«Этот вопрос остается открытым, поскольку 43 года назад произошло незаконное вторжение и оккупация северной части Кипра», — ответил Ципрас.

Кипр был разделен между греческой и кипрско-турецкой общинами после межобщинных столкновений в 1964 году и турецкого вторжения на остров 10 лет спустя, последовавшего за переворотом, организованным греками.

После визита в 2017 году дела пошли еще хуже. В следующем году Турция провозгласила свою политику «Голубой Родины», заявив о суверенных коммерческих правах на разработку подводных богатств на территории площадью 462 000 кв. км. восточного Средиземноморья, на большую часть которых Греция также претендовала в соответствии с международным морским правом.

В 2019 году Турция согласилась эксплуатировать часть восточного Средиземноморья вместе с Ливией, еще больше посягая на то, что Греция считала своей собственной морской юрисдикцией. Европейский Союз назвал меморандум «незаконным» с точки зрения международного права.

Вскоре после этого Греция неофициально предупредила Турцию, что потопит любое турецкое исследовательское судно, пытающееся искать подводную нефть и газ на территории, которую она считает своей юрисдикцией. В январе следующего года Турция назвала угрозы Греции блефом, разрешив своему кораблю Oruc Reis проводить исследования в течение недели к юго-востоку от Родоса.

Греция послала фрегат для наблюдения за Oruc Reis, не атакуя его, но следующим летом Oruc Reis вернулся, и весь греческий флот в течение нескольких часов переправился через Эгейское море в состоянии повышенной боевой готовности. ВМС Турции сделали то же самое. Противостояние продолжалось до августа, когда столкнулись два фрегата противоборствующих военно-морских сил, и США призвали к разрядке.

Углеводороды были не единственным источником трений. Эрдоган позволил просителям убежища штурмовать границы Греции в 2020 году и оспорил суверенитет Греции над ее островами в восточной части Эгейского моря в 2021 году. А у Турции существует постоянная угроза войны против Греции, если она попытается расширить свои территориальные воды в Эгейском море до 12 морских миль, что Греция заявляет, что это соответствует международному праву.

Поворотным моментом в недавней эскалации стали два мощных землетрясения, которые в феврале сровняли с землей турецкие города, унеся жизни десятков тысяч человек.

Греция первая прислала зарубежную поисково-спасательную команду на место трагедии, и министры иностранных дел двух стран продемонстрировали дружбу, вместе осмотрев место катастрофы. Нарушения Турцией воздушного пространства Греции в Эгейском море прекратились, что успокоило постоянные жалобы Греции.

После выборов в обеих странах в мае и июне вновь назначенные министры иностранных дел встретились в Анкаре в сентябре, открыв путь премьер-министру Кириакосу Мицотакису и Эрдогану к встрече на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций две недели спустя. Заместитель министра иностранных дел Греции Костас Франгояннис и его турецкий коллега встретились в октябре. То же самое сделали генеральные секретари двух министерств.

Обе стороны признают, что остается еще очень много для обсуждения, самые спорные вопросы. Однако, пока что они договариваются о том, как будет разговаривать об этих спорных вопросах. Лучше чем ничего.