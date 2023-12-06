Газа: "полный, углубляющийся ужас"

Палестинцы в секторе Газа живут в «полном, углубляющемся ужасе», заявил в среду глава ООН по правам человека, призывая к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Фолькер Тюрк заявил, что существует высокий риск совершения жестоких преступлений в таких «катастрофических» гуманитарных обстоятельствах».

«Гражданские лица в секторе Газа продолжают подвергаться беспощадным бомбардировкам со стороны Израиля и коллективно наказываться – они страдают от смерти, осады, разрушений и лишения самых насущных человеческих потребностей, таких как еда, вода, жизненно необходимые медикаменты и другие предметы первой необходимости, в огромных масштабах», – сказал он журналистам на пресс-конференции.

«Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем, углубляющемся ужасе».

Он сказал, что 1,9 миллиона из 2,2 миллиона жителей палестинского анклава были перемещены и вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы, в антисанитарных и нездоровых условиях».