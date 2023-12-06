Газа: "полный, углубляющийся ужас"

Палестинцы в секторе Газа живут в «полном, углубляющемся ужасе», заявил в среду глава ООН по правам человека, призывая к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС.
Фолькер Тюрк заявил, что существует высокий риск совершения жестоких преступлений в таких «катастрофических» гуманитарных обстоятельствах».
«Гражданские лица в секторе Газа продолжают подвергаться беспощадным бомбардировкам со стороны Израиля и коллективно наказываться – они страдают от смерти, осады, разрушений и лишения самых насущных человеческих потребностей, таких как еда, вода, жизненно необходимые медикаменты и другие предметы первой необходимости, в огромных масштабах», – сказал он журналистам на пресс-конференции.
«Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем, углубляющемся ужасе».
Он сказал, что 1,9 миллиона из 2,2 миллиона жителей палестинского анклава были перемещены и вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы, в антисанитарных и нездоровых условиях».
«Катастрофическая ситуация, которую мы наблюдаем в секторе Газа, была полностью предсказуемой и предотвратимой.
"В качестве немедленного шага я призываю к срочному прекращению боевых действий и освобождению всех заложников", - сказал он, добавив: "Вам необходимо прийти в себя", - подчеркнул он.
В среду израильские силы окружили главный город Хан-Юнис на юге сектора Газа , несмотря на самые интенсивные бои за всю двухмесячную войну на этой территории.
Израильские войска перенесли свою жестокую военную кампанию на юг осажденной территории после ожесточенных боев и бомбардировок, которые превратили большую часть севера в руины и вынудили почти два миллиона человек покинуть свои дома, что привело к гуманитарной катастрофе в секторе Газа.
Израильские танки, бронетранспортеры и бульдозеры были замечены во вторник недалеко от Хан-Юниса, что вынудило уже перемещенных гражданских лиц снова собраться с силами и бежать, рассказали свидетели AFP.
У многих нет иного выбора, кроме как бежать в сторону Рафаха, недалеко от границы с Египтом.
Агентство БАПОР предупредило, что на территории Газы наблюдается новая волна перемещений, подчеркнув, что в секторе Газа не осталось «безопасной зоны».
По состоянию на среду в результате смертоносной военной кампании Израиля погибли по меньшей мере 16 248 палестинцев, в том числе тысячи детей.