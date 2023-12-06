Вашингтон вводит санкции против еврейских поселенцев

Госдепартамент США во вторник объявил, что вводит санкции — запрет на въезд в страну — против израильских поселенцев на Западном берегу, которые нападают на палестинцев.

«Мы подчеркивали в наших контактах с властями Израиля, что оно должно активнее привлекать к ответственности поселенцев, которые совершают нападения на палестинцев на Западном берегу. Как неоднократно говорил президент Байден, эти нападения неприемлемы», — цитируют мировые агентства заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен не объявил, против кого именно будет введён запрет на выдачу американских виз, но сотрудники Госдепартамента сказали прессе, что имена будут обнародованы на этой недели, и в список войдут десятки поселенцев-участников нападений и членов их семей.

Санкции против поселенцев — это первый такой шаг Соединённых Штатов против израильтян за два месяца войны.

О том, что израильские поселенцы на Западном берегу нападают на палестинцев и бедуинов и сгоняют их с мест, неоднократно говорили сами палестинцы, писала израильская и иностранная пресса и заявляли политики, в том числе американские.

Энтони Блинкен пообещал, что США продолжат предпринимать меры — как против поселенцев, нападающих на палестинцев, так и против палестинцев, нападающих на израильтян на Западном берегу и в Израиле.

«И Израиль, и власти Палестинской автономии отвечают за стабильность на Западном берегу. Нестабильность на Западном берегу вредит и израильскому, и палестинскому народам и угрожает национальной безопасности Израиля», — заявил Блинкен.