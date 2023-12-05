"Анти-Эрдоган": как российские спецслужбы работают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Российские спецслужбы спланировали кампанию, направленную на вмешательство в процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, в частности на разжигание противоречий между этими странами и Турцией. Об этом в понедельник сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на полученные журналистами документы.

В документах, полученных Yle, говорится о планах кампании в Швеции и Финляндии. Центр журналистских расследований "Досье" же, как утверждается, получил документы о том, что российские спецслужбы организовали мероприятия в рамках этой кампании в Париже. Об этом Yle сообщил расследователь Илья Рождественский.

В документах, в частности, говорится о том, что инциденты с сожжением Корана в Швеции привели к напряжённости в отношениях с Турцией, и рекомендуется проводить мероприятия, направленные на их дальнейшее обострение. Речь шла, в частности, о проведении в европейских городах демонстраций с прямыми оскорблениями президента Турции Реджепа Эрдогана, а также размещении антиисламских и антитурецких граффити. Всё это должно было освещаться в соцсетях. В документе, отрывок из которого публикует Yle, эта акция названа "Проект анти-Эрдоган".