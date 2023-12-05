Мусульмане США готовятся покинуть Джо Байдена

Джайлани Хусейн, директор отделения Совета по американо-исламским отношениям в Миннесоте, заявил, что нежелание Байдена призвать к прекращению огня нанесло непоправимый ущерб его отношениям с американо-мусульманским сообществом.

«Мы, американские мусульмане, не бессильны. Мы сильны. У нас есть не только деньги, но и реальные голоса. И мы будем использовать это голосование, чтобы спасти эту нацию от самой себя», — сказал Хусейн. «Семьи и дети уничтожаются из наших налоговых поступлений», — добавил он. «То, что мы наблюдаем сегодня, — это трагедия за трагедией».

Кампания #AbandonBiden ("Покинь Байдена") началась в Миннесоте в октябре и с тех пор распространилась как минимум на пять других штатов, представленных на конференции.

«Гнев в нашем сообществе невероятен», — говорит Хусейн агентству Associated Press. «Одна из вещей, которая разозлила нас еще больше, — это тот факт, что большинство из нас на самом деле проголосовали за президента Байдена. У меня даже был один случай, когда религиозный лидер спросил меня: «Как мне получить свой избирательный бюллетень 2020 года, чтобы уничтожить его?»»

Мусульманские лидеры Мичигана, Миннесоты, Аризоны, Висконсина, Флориды, Джорджии, Невады и Пенсильвании выступили с аналогичными предупреждениями о том, что президент не может позволить себе потерять поддержку арабо-американского сообщества в штатах, критически важных для его шансов на переизбрание.

Недавний опрос показал, что поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения упала с комфортного большинства в 2020 году до 17%.

Дирборн является домом для самой высокой концентрации американцев арабского происхождения в штате, в котором проживает наибольшее число - 211 405 человек, а также самый высокий процент американцев арабского происхождения - 2,1%. Байден выиграл Мичиган в 2020 году с перевесом в 2,8% голосов. По данным Арабско-американского института, американцы арабского происхождения составляют 5% голосов.

В Висконсине, где проживают 25 000 избирателей-мусульман, Байден победил с перевесом примерно в 20 000 голосов, сообщил Тарик Амин, врач, представляющий мусульманскую общину штата.

По данным Центра иммиграционной политики США при Калифорнийском университете в Сан-Диего, в Аризоне, где Байден набрал около 10 500 голосов, проживает более 25 000 избирателей-мусульман, сообщил фармацевт из Феникса Хазим Назаредден.

По данным Pew Research Center, около 3,45 миллиона американцев идентифицируют себя как мусульмане, это 1,1% населения страны, и в основном эта демографическая группа поддерживает демократов. Как и Мичиган, Висконсин и Пенсильвания также являются домом для значительной части американцев арабского происхождения и имеют решающее значение для математики переизбрания Байдена.

В общем, мусульмане США являются влиятельной группой в электоральном плане. Хотя можно добавить, что по ряду вопросов (неприятие поддержки Израиля в том числе) они также объединяются с другими влиятельными группами, например афро-американцами.

Разумеется, противники кампании, тут же указывают на очевидный факт - если не Байден, то кто? Дональд Трамп? Сионистские последователи сейчас насмехаются над инициативой, дескать, мусульманским лидерам надо дать премию Дарвина, они нам сейчас Трампа изберут.

Однако, лидеры кампании вполне осознают, что они делают, и как это может повлиять на США. "У нас не два варианта. У нас много вариантов. И мы собираемся это реализовать" - говорит Джайлани Хусейн. По его словам, сообществу еще предстоит определиться в 2024 году с альтернативным кандидатом.

Редактор мичиганской газеты Arab American News Джо Сиблани уверен, что его читатели "похоронят Байдена в 2024 году", и что многие никогда больше не будут голосовать за демократа.

«Джо Байден продемонстрировал отсутствие лидерства… мы не можем доверять ему снова на посту президента Соединенных Штатов, и поэтому мы попросили наше сообщество не голосовать за него в 2024 году.

«Мы закончили с ним».

На вопрос о том, что эта позиция вернет Трампа, Сиблани отвечает просто: "Ну и что?" По его словам, это выбор в духе "тупой и еще тупее".

Несмотря на то, что американских мусульман принято сейчас пугать Трампом, если вдруг они не проголосуют за Байдена, кажется многие готовы пойти на Трампа, лишь бы наказать демократов. По словам американских мусульман в соцсетях, "геноцид хуже чем запрет на въезд в страну мусульманам", а именно геноцид в Газе поддерживает Байден. И если позиция демократов в своей сути не отличается от позиции республиканцев, по крайней мере в вопросе поддержки Израиля, то какая в принципе разница? И не лучше ли перетерпеть новый срок Трампа, чтобы новое поколение демократических политиков уже лишний раз бы подумало о том, поддержать ли ему сионистов или нет?

В любом случае, видно, что американские мусульмане устали от голосования за "меньшее зло". Дескать, голосуйте за Байдена, иначе придет Трамп и вам всем устроит Muslim Ban. Теперь они хотят, чтобы политики, за которых они отдают голоса, не только служили барьером "большему злу", но еще и учитывали их чувства в таких вопросах как конфликты на Ближнем Востоке. Также как учитываются настроения еврейской диаспоры в США.

Удастся ли американским мусульманам наказать демократов? Сделают ли те нужные выводы? Узнаем уже в следующем году.