Израиль совершил новую резню в Хан-Юнисе

Израильские военные совершили новую резню в Хан-Юнисе, нанеся удар по школе, приютившей перемещенных лиц, и убив по меньшей мере 30 человек.

Израильские танки также осадили больницу Камаль Адван, одну из последних действующих больниц на севере осажденной палестинской территории.

Нападение на Хан-Юнис, главный город на юге сектора Газа, предполагает новый и еще более кровавый этап израильской войны. Ранее Израиль приказал мирным жителям северной части сектора Газа бежать на юг территории, но теперь он принес войну и туда.

Функционирующие машины скорой помощи и гражданские автомобили всю ночь въезжали в больницу Насера ​​в Хан-Юнисе, доставляя раненых в единственную действующую больницу в городе, где до войны проживало более 400 000 палестинцев.

Свидетели сообщили об агрессивных военных преступлениях, включая использование танковых снарядов и бульдозеров в гражданских районах.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на палестинских территориях Линн Гастингс заявила в понедельник, что в секторе Газа вырисовывается «еще более адский сценарий», когда доставка гуманитарной помощи может полностью прекратиться.

«Условий, необходимых для доставки помощи жителям Газы, не существует».

Между тем эмир Катара призвал Совет Безопасности ООН оказать давление на Израиль, чтобы тот возобновил мирные переговоры по сектору Газа. Он раскритиковал неспособность мирового сообщества остановить продолжающиеся военные действия как «позорную».

«Это геноцид, совершенный Израилем». Об этом заявил шейх Тамим бен Хамад аль-Тани, выступая перед лидерами Персидского залива на саммите GCC.

«Это позор для международного сообщества — позволить этому отвратительному преступлению продолжаться», — добавил он.

Почти 16 000 палестинцев были убиты с 7 октября в секторе Газа в результате жестокого нападения Израиля на сектор Газа.

Анклав по-прежнему находится в осаде, из-за чего необходимая медицинская помощь и основные потребности выживания не могут быть доставлен к более чем 42 000 раненым и 1,9 миллиона перемещенных лиц.