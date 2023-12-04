Израиль сообщил о планах по созданию буферной зоны на севере Газы

Израиль сообщил нескольким арабским государствам, что он хочет создать буферную зону на палестинской стороне границы с сектором Газа, чтобы предотвратить будущие нападения в рамках предложений по анклаву после окончания войны, сообщили Reuters египетские и региональные источники.

По данным трех региональных источников, Израиль поделился своими планами со своими соседями Египтом и Иорданией, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые нормализовали отношения с Израилем в 2020 году.

Они также заявили, что Саудовская Аравия, которая не имеет связей с Израилем и которая остановила процесс нормализации при посредничестве США после начала войны в Газе 7 октября, была проинформирована.

Источники не уточнили, как информация дошла до Эр-Рияда, который официально не имеет прямых каналов связи с Израилем.

Источники также сообщили об этом неарабскому государству Турции.

Инициатива не указывает на скорое прекращение наступления Израиля, которое возобновилось в пятницу после семидневного перемирия. Однако это показывает, что Израиль выходит за рамки традиционных арабских посредников, таких как Египет или Катар, поскольку он стремится сформировать послевоенную Газу.

«Израиль хочет, чтобы эта буферная зона между Газой и Израилем с севера на юг предотвращала проникновение или нападение каких-либо боевиков ХАМАС или других боевиков на Израиль», — сказал один из трех региональных источников, попросивших не называть его имени. Сообщается, что источник занимает высокий пост в службах безопасности.

Официальный представитель ОАЭ не ответил прямо на вопрос, известно ли Абу-Даби о буферной зоне, но сказал: "ОАЭ будут поддерживать любые будущие послевоенные договоренности, согласованные всеми заинтересованными сторонами для достижения стабильности и палестинского государства."

Отвечая на вопрос о планах по созданию буферной зоны, Офир Фальк, советник по внешней политике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ответил агентству Reuters: «План более детальный. Он основан на трехуровневом процессе на следующий день после ХАМАС».

Излагая позицию израильского правительства, он сказал, что три уровня включают уничтожение ХАМАС, "демилитаризацию" сектора Газа и "дерадикализацию" анклава.

"Буферная зона может быть частью процесса демилитаризации", - сказал он. Он отказался сообщить подробности, когда его спросили, обсуждались ли эти планы с международными партнерами, включая арабские государства.

Арабские государства отвергли цель Израиля по уничтожению ХАМАС как невыполнимую, заявив, что это нечто большее, чем просто воинственная сила, которую можно победить.

В прошлом Израиль заявлял, что рассматривает возможность создания буферной зоны внутри Газы, но источники сообщили, что теперь он представляет ее арабским государствам как часть своих будущих планов в секторе Газа.

Американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что Израиль «выдвинул» идею буферной зоны, не уточнив, кому именно. Но чиновник также повторил, что Вашингтон выступает против любого плана, направленного на сокращение размера палестинской территории.

Иордания, Египет и другие арабские государства выразили опасения, что Израиль хочет вытеснить палестинцев из сектора Газа, повторяя процесс лишения палестинцев земель, от которого они уже пострадали при создании Израиля в 1948 году. Израильское правительство отрицает любую такую ​​цель.

Высокопоставленный источник в израильских службах безопасности сообщил, что идея буферной зоны «рассматривается», добавив: «На данный момент не ясно, насколько она будет глубока и может ли она составлять 1 км, 2 км или сотни метров (внутри сектора Газа). "

Любая такая буферная зона в сектор Газа, длина которого составляет около 40 км, а ширина — от 5 км до 12 км, втиснет 2,3 миллиона человек на еще меньшую территорию.

В Вашингтоне израильский чиновник заявил, что израильское оборонное ведомство говорит о «некотором буфере безопасности на стороне границы с сектором Газа, чтобы ХАМАС не мог собрать военный потенциал вблизи границы и снова удивить Израиль».

"Это мера безопасности, а не политическая", - сказал чиновник на условиях анонимности. «Мы не намерены оставаться на стороне границы с сектором Газа».

Этот план вызвал обеспокоенность по поводу поселенческой деятельности Израиля, которая может последовать за созданием зоны безопасности. На Западном Берегу израильские власти часто закрывают глаза на расширение поселений, увеличивая территории, находящиеся под угрозой израильской аннексии.

До сих пор Египет, первое арабское государство, подписавшее мирное соглашение с Израилем, и Катар, который не имеет официальных связей, но сохраняет каналы связи открытыми, находились в центре посреднических переговоров с Израилем, которые были сосредоточены на обмене заложниками.

Два источника в египетских службах безопасности сообщили, что Израиль выдвинул идею на посреднических переговорах с Египтом и Катаром о разоружении северной части сектора Газа и создании буферной зоны на севере сектора Газа под международным контролем.

Источники сообщили, что несколько арабских государств выступили против этого.

Хотя арабские государства, возможно, и не выступают против создания барьера безопасности между двумя сторонами, существуют разногласия по поводу того, где он расположен, добавили они.

Египетские источники сообщили, что Израиль заявил на встрече в Каире в ноябре, что лидеры ХАМАС должны предстать перед международным судом в обмен на полное прекращение огня.

По словам источников, посредники заявили, что этот вопрос следует отложить до окончания войны, чтобы не сорвать переговоры об освобождении заложников.

Источник в канцелярии премьер-министра Израиля отказался комментировать эти сообщения, добавив: «Военный кабинет Нетаньяху определил военные задачи: уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников домой, и мы будем продолжать, пока не завершим нашу миссию».

Один из египетских источников сообщил, что Израиль в своих переговорах с Египтом и Катаром сместился с акцента на возмездии в начале кризиса на демонстрацию большей готовности «переосмыслить свои требования по мере продолжения посредничества».

Региональные источники сравнили план буферной зоны Газы с «зоной безопасности», которую когда-то имел Израиль на юге Ливана.

Израиль покинул эту зону глубиной около 15 км в 2000 году после многих лет боевых действий и атак ливанской «Хезболлы».

Они также заявили, что план Израиля по послевоенной Газе включал депортацию лидеров Хамаса, действие, которое также будет отражать израильскую кампанию в Ливане в 1980-х годах, когда оно изгнало руководство Организации освобождения Палестины (ООП).

«Израиль готов заплатить дорогую цену за изгнание и полное выселение ХАМАС из сектора Газа в другие страны региона, подобно тому, как он сделал это в Ливане, но это не то же самое. Избавиться от ХАМАС сложно и сомнительно», — сказал другой региональных чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль не считает ХАМАС похожим на ООП и не верит, что он будет действовать как ООП.

Мохаммад Дахлан, бывший руководитель службы безопасности Газы из палестинской фракции ФАТХ, которая была изгнана из анклава, когда ХАМАС взял контроль над ним в 2007 году, заявил, что план Израиля по созданию буферной зоны нереалистичен и не защитит израильские силы.

«Буферная зона может сделать силы Нетаньяху мишенью и в этой зоне», - сказал он.