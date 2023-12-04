Дамир Мухетдинов попросил не кошмарить мечети

Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов поднял на прошедшем в Совете Федерации заседании вопрос участившихся рейдов российских силовиков для проверки документов в мечетях, исламских центрах и молельных домах.

По словам Мухетдинова, это вредит сближению России с исламским миром, а кадры рейдов расходятся в соцсетях и медиа Ближнего Востока.

«Коллеги, наши мечети, медресе и исламские центры получают разрешения [на строительство] у государственных органов. Наши выпускники, которые работают имамами в этих мечетях, – это выпускники российских высших мусульманских учебных заведений, имеющих государственные лицензии. Это в Европе работают имамы из Турции, Алжира, Марокко. У нас – свои, родные, которые проповедуют на чисто русском языке. Прекратите кошмарить наши храмы», – заключил Дамир Мухетдинов.

Он подчеркнул, что недопустимо смешивать вопросы миграционной политики, борьбу с терроризмом и этнические проблемы с религией, с работой и открытием новых мечетей.

Забавно такое даже читать, не то что комментировать, но попробуем. Во-первых, поражает в конце 2023 года наивная вера некоторых российских мусульман в то, что прессинг мусульман должен прекратится, потому что "это вредит сближению России с исламским миром". Да с чего бы это? Ведь этот самый "исламский мир" (читай авторитарные режимы Ближнего Востока, Азии и Африки) никогда даже не пытался возразить против угнетения мусульман в России.

Вы можете вспомнить хотя бы один раз, когда какая-либо мусульманская страна протестовала против запрета очередной мусульманской книги, ареста и заключения очередного мусульманского деятеля, обыска в очередной мечети? Мы уж не говорим про войны на Кавказе и в Сирии. Нет, эти ребятки играют в "многополярность", а той мусульманской витрины, что создает Кремль, "исламскому миру" достаточно.

Ведь те же колониальные востоковеды в России сегодня хвалят ХАМАС именно за то, что ХАМАС ни слова ни сказал про сражающуюся Ичкерию. С чего же вы взяли, что про такую "мелочь" как обыск в мечети вспомнит какой-нибудь Мухаммад бин Салман или Сиси?

Негативным мнением исламского мира можно было бы давить на российские власти, если бы государства этого самого исламского мира действительно заботились бы о таких вещах. Как, например, Индия озаботилась в свое время, когда российские держиморды собирались запретить Бхагавад-Гиту. Из-за одной книги индусы подключили все что можно, от перспектив для РПЦ в Дели до судьбу военных контрактов между Индией и РФ. Никакие Турция или Пакистан никогда ничего подобного не делали для российских мусульман.

Поэтому российские власти могут спокойно посылать любого Мухетдинова с его аргументами. Они знают, что их сотрудничеству с Глобальным Югом никакие репрессии мусульман не помеха.

И наконец, во-вторых. "Родные имамы, которые проповедуют на чистом русском языке" это стандарт уже? А если они проповедуют на татарском, чеченском, башкирском, аварском, ногайском, да хоть на карельском? А что если они учились в центрах традиционного исламского знания за пределами России? Таких кстати сегодня не мало, чтобы не говорил Мухетдинов. Выходит, зампред ДУМ РФ вместо того, чтобы выступить защитником интересов мусульман РФ, их видения и позиции, просто пытается убедить власть, что мусульмане уже основательно русифицированы и лояльны. Спасибо, но как говорится, с такими "друзьями" и врагов не надо.