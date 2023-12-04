Израиль наступает на юг Газы

Израиль приказывает жителям юга сектора Газа покинуть свои дома, поскольку он готовится расширить свое наступление на осажденный анклав на фоне растущей обеспокоенности по поводу дальнейшего перемещения палестинцев.

Более 1,7 миллиона палестинцев уже были вынуждены покинуть свои дома на осажденной и разбомбленной Израилем территории.

Десятки израильских танков вошли в южную часть сектора Газа недалеко от Хан-Юниса в понедельник, сообщили очевидцы AFP. Также были замечены бронетранспортеры и бульдозеры.

Авиаудары продолжались по всей палестинской территории. В больницах заявляют, что они не могут оказать помощь раненым, хлынувшим в результате обстрела.

Возобновление Израилем смертоносных атак на сектор Газа после недельного перемирия оказало волновое воздействие на весь регион, находящийся на пороге более широкого конфликта.

Бойцы ХАМАС столкнулись с наступающими израильскими войсками на этой территории. Палестинская группировка запустила ракеты по Тель-Авиву и другим израильским городам, в то время как Израиль продолжает жестокие бомбардировки гражданских районов в секторе Газа.

Число погибших в результате почти двухмесячных неизбирательных израильских бомбардировок превысило 15 500 человек, большинство из которых - гражданские лица, включая тысячи детей.

Правительство Газы и официальное палестинское информационное агентство Wafa заявили, что поздно вечером в воскресенье израильский удар был нанесен по входу в больницу Камаль Адван на севере территории.

По данным информационного агентства, в результате удара погибло несколько человек, а ХАМАС обвинил Израиль в серьезном нарушении гуманитарного права.