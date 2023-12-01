В России продолжается давление на мигрантов с призывами пойти на войну в Украину

Недавний рейд российской полиции, направленный на привлечение к военной службе рабочих-мигрантов на складе одного из ведущих ретейлеров в Подмосковье, вряд ли мог остаться незамеченным.

Российский гигант электронной коммерции Wildberries, контролирующий этот склад, немедленно забил тревогу из-за возможной задержки поставок сотен тысяч товаров в «Чёрную пятницу».

Рейд 24 ноября грозит «миллиардными» убытками для предприятий, сотрудничающих с Wildberries, заявили представители компании после того, как многотысячный коллектив склада был фактически парализован в один из самых напряжённых дней продаж в году.

Действительно, на фоне общественного недовольства ходом войны в Украине и приближающихся в марте президентских выборов эксперты говорят, что немного шумихи за счёт огромного и социально уязвимого сегмента мигрантов в России может быть именно тем, что ищет Кремль.

«Это нервный момент для российской политической машины, учитывая, что есть не так уж много вещей, которые правительство может представить обществу как победу или успех», — говорит Темур Умаров, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Москве.

«Но неизменным будет тот факт, что мигрантам, особенно с двойным гражданством, становится всё труднее находиться в России», — подчеркнул Умаров.

Это связано с тем, что Россия сейчас проводит «гибридную мобилизацию», которая будет направлена в первую очередь против них, чтобы компенсировать гнев по поводу огромных, хотя пока официально не разглашаемых потерь, понесённых российскими войсками в Украине, считает аналитик.

По сообщениям российских СМИ, в ходе рейда на склад Wildberries в Электростали (городе, расположенном примерно в 60 километрах к востоку от Москвы) 24 ноября было задержано более 100 человек, причём некоторые из недавно натурализованных российских граждан были вынуждены явиться в военкоматы.

Новости о подобных рейдах, даже если они не подтверждены российскими властями, в настоящее время распространяются повсюду.

18 ноября базирующееся в Латвии российское эмигрантское издание «Новая газета Европа» сообщило о рейде с участием сотрудников полиции, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Генеральной прокуратуры на мечеть в Балашихе, ещё одном городе-спутнике Москвы.

Имам рассказал изданию, что во время рейда 17 ноября прихожанам его мечети «предложили служить» в армии, но не смог сказать, сколько человек забрали.

То же издание отметило, что двумя днями ранее силовики совместно с русскими молодёжными националистическими движениями устроили ещё один масштабный рейд на территории рынка и фабрики в посёлке Реутов недалеко от Балашихи.