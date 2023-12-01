В центре климатического саммита в ОАЭ - Газа

Война в Газе заняла центральное место на переговорах ООН по климату в Дубае в четверг: участники кампании призвали к прекращению огня, а Израиль воспользовался возможностью обсудить освобождение заложников.

Спустя более чем семь недель после начала смертельной войны переговоры COP28 открылись минутой молчания, объявленной министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, президентом COP27, в честь «всех гражданских лиц, погибших во время нынешнего конфликта в секторе Газа».

Конфликт также доминировал в повестке дня активистов: скандирующие защитники климатической справедливости в куфиях призывали к прекращению огня и прекращению 17-летней блокады Израиля сектора Газа.

«Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность с палестинцами и призвать к постоянному прекращению огня», - заявила Лиди Начпил, представляющая коалицию 350 организаций климатической справедливости, на пресс-конференции в кулуарах собрания КС.

Президент Израиля Исаак Герцог, прибывший в Объединенные Арабские Эмираты в четверг, планирует использовать свой визит на COP28 для дипломатического толчка по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.

«На своих встречах с мировыми лидерами я намерен поднять твердое требование немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа», — заявил Херцог в социальной сети X после прибытия в ОАЭ.

Он сказал, что встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в кулуарах саммита «в рамках продолжающихся усилий Израиля по освобождению и возвращению домой заложников».

Ожидается, что президент Палестины Махмуд Аббас также примет участие в COP28 и будет находиться в одной комнате с Герцогом в пятницу, поскольку они должны произнести речи с разницей в несколько минут.

Некоторые активисты на пресс-конференции скандировали «Свободная Палестина» и другие лозунги.

Десятки людей также присутствовали на отдельном собрании с призывом положить конец войне.