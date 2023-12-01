Газа: перемирие закончилось, десятки палестинцев убиты за ночь

Боевые действия возобновились в секторе Газа в пятницу сразу после истечения недельного перемирия между Израилем и ХАМАС, а о первых погибших стало известно уже через несколько минут, по словам представителей здравоохранения на палестинской территории.

Камера прямого эфира AFPTV показала тяжелое облако серого дыма, катящееся над северной частью Газы, и явные звуки огня и взрывов из автоматического оружия в течение первых 90 минут после истечения перемирия вчера вечером.

Сионисты заявили, что истребители «в настоящее время наносят удары» по объектам ХАМАС в Газе, а журналисты AFP сообщили о воздушных ударах на севере и юге территории.

Марван аль-Хамс, директор больницы Аль-Наджар в Рафахе на юге Газы, куда многие палестинцы бежали после того, как Израиль приказал им покинуть север территории, сказал, что в результате ударов в городе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей.

В другом месте в результате воздушных налетов на город Газа погибли двое детей, сообщил Фадель Наим, врач городской больницы Аль-Ахли.

По словам представителей министерства здравоохранения Газы, на данный момент погибли по меньшей мере 32 человека.

Источник, близкий к ХАМАС, сообщил Агентству Франс Пресс , что вооруженное крыло группировки получило «приказ возобновить боевые действия» и «защищать сектор Газа», при этом в некоторых частях города Газа сообщалось о тяжелых боях.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что боевые действия возобновились после заявлений о том, что ХАМАС «нарушил» перемирие. ХАМАС же считает, что перемирие было нарушено Израилем.

Несмотря на возобновление боевых действий, переговоры между катарскими и египетскими посредниками продолжаются.

Во время семидневного перемирия десятки заложников были освобождены в обмен на палестинских пленных, и еще больше гуманитарной помощи поступило в сектор Газа, где около 80 процентов населения является вынужденным переселенцем и испытывает нехватку еды, воды и других предметов первой необходимости.

В четверг главный дипломат США Энтони Блинкен на встрече с израильскими и палестинскими официальными лицами призвал продлить паузу в боевых действиях и предупредил, что любое возобновление боевых действий должно учитывать защиту палестинского гражданского населения.

Другие мировые лидеры и группы помощи также просили продлить паузу.

Перемирие приостановило боевые действия, начавшиеся 7 октября, в ходе которых в результате израильских бомбардировок погибло около 15 000 жителей Газы. Израиль продолжал бомбить школы, лагеря беженцев, больницы и другую инфраструктуру, сделав почти половину зданий территории непригодными для проживания.

В ходе перемирия, достигнутого при посредничестве Катара при поддержке Египта и США, 80 израильских заложников были освобождены в обмен на 240 палестинских пленных.