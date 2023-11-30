В Ростове осудили семерых заключенных мусульман за членство в тюремном джамаате

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры еще семерым обвиняемым по делу о террористическом сообществе в колонии в Калмыкии. Они получили сроки от 8 до 11 лет. Ранее другие осужденные по делу о "тюремном джамаате" отрицали вину и называли его сфабрикованным, сообщает издание Кавказ.Реалии.

В решении суда указано, что в 2013 году на территории исправительной колонии якобы было создано запрещенное в РФ террористическое сообщество "Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаат", куда якобы вступали заключенные.

Пять человек получили сроки от 8 до 11 лет колонии особого режима, еще двое от 8 до 10 лет колонии строгого режима, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Все они осуждены по статье об участии в террористическом сообществе, шестерым также добавлена статья о публичном оправдании терроризма.

По версии обвинения, они занимались в колонии "распространением идеологии радикального ислама" и "распространяли материалы экстремистского и террористического характера".

Предыдущий приговор по этому делу был вынесен в сентябре. Тогда суд в Ростове признал шестерых уроженцев республик Северного Кавказа виновными в пропаганде терроризма и приговорил их к срокам от 5 до до 8 лет лишения свободы.