Власти США заявили, что чиновник индийского правительства организовал неудавшийся заговор с целью убийства сикхского сепаратиста на территории США.

В среду федеральные прокуроры заявили, что Нихил Гупта, 52-летний индиец, работал с сотрудником индийской разведки в тайной попытке убить сикхского активиста в Нью-Йорке.

Прокуроры не назвали ни индийского чиновника, ни цель, но описали жертву как критика индийского правительства и сторонника независимого сикхского государства в регионе Пенджаб, где проживает большое количество сикхов и когда-то было местом движения за создание Халистана – родины сикхов, независимой от Индии.

Гупта был арестован чешскими властями в июне и ожидает экстрадиции.

«Обвиняемый из Индии сговорился убить прямо здесь, в Нью-Йорке, гражданина США индийского происхождения, который публично выступал за создание суверенного государства для сикхов», — заявил Дэмиан Уильямс, главный федеральный прокурор Манхэттена.

Прокуроры заявили, что Гупта якобы планировал заплатить убийце 100 000 долларов за совершение убийства.

Обвинения были выдвинуты через неделю после того, как высокопоставленный член администрации президента Джо Байдена заявил, что США сорвали заговор с целью убийства сикхского сепаратиста в США, и через два месяца после того, как канадские власти обвинили индийское правительство в ричастности к убийству сикхского активиста в Канаде.

Этот чиновник сообщил, что целью сорванного заговора был Гурпатвант Сингх Паннун, который утверждает, что он имеет двойное гражданство США и Канады.

Нью-Дели отверг обвинения в том, что он стоял за июньским убийством канадского сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара, но канадские власти твердо поддержали это утверждение и в ответ выслали десятки дипломатов из Индии.

В общем, ждем с нетерпением, когда Моди доиграется до того, что на Западе на него будут смотреть как на Путина и Башара Асада.