Газа: перемирие продлили еще на один день

Перемирие между Израилем и ХАМАС было продлено в четверг незадолго до истечения срока его действия, объявили обе стороны, а посредник Катар сообщил, что оно продлится в течение одного дня на тех же условиях, на которых осуществлялся обмен заложниками.

За несколько минут до истечения срока прекращения боевых действий в секторе Газа в 05:00 по Гринвичу израильские военные заявили, что перемирие будет продлено.

"С учетом усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и с учетом условий рамочной программы оперативная пауза продолжится", - говорится в сообщении.

Впоследствии канцелярия Нетаньяху подтвердила продление, заявив, что получила новый список заложников.

"Недавно Израилю был предоставлен список женщин и детей в соответствии с условиями соглашения, поэтому перемирие будет продолжаться", - говорится в сообщении, не уточнив количество пленников, подлежащих освобождению.

ХАМАС заявил, что существует соглашение о «продлении перемирия на седьмой день», без каких-либо подробностей. Ранее сообщалось, что Израиль первоначально отказался продлить перемирие после того, как предложил передать семь заложников и тела еще троих.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в среду вечером, и на фоне растущего давления с требованием продлить перемирие.

Соглашение о перемирии привело к временной остановке боевых действий в секторе Газа, где в ходе военной кампании Израиля было убито почти 15 000 человек.

Соглашение допускает продление, если ХАМАС сможет освобождать еще 10 заложников в день, но ранее обе стороны предупредили, что готовы вернуться к боевым действиям.