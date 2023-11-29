Патриарх Кирилл как рахбар русского мира. Что это значит?

"Голос Ислама" уже много лет подряд пишет о том, что Русскую Православную Церковь Московского Патриархата неправильно воспринимать как религиозную организацию, как это делают многие, хоть для миллионов ее прихожан она и является таковой.

Неправильно ее воспринимать и просто как отдел бывшего КГБ, а ныне ФСБ, как это делают многие, хоть ее влияние во многом и объясняется связями с этой организацией.

Что же это такое?

Сейчас глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который по своей должности призван защищать конституцию страны, громогласно призывает к ее изменению, потому что на бумаге конституция России запрещает насаждение в государстве какой-то определенной идеологии, а он считает, что идеология у государства должна быть. Но и слепому видно, что насаждение такой идеологии происходит уже минимум с 2014 года, когда власть открыто подняла знамя "русского мира", о котором в конституции не было ни слова. Что означает, что фактически уже тогда в России произошел антиконституционный переворот, и уже не только в отношении того, что Путин в нарушении буквы конституции третий раз стал президентом, но и в отношении самой сути государства.

Сегодня же Россия представляет собой дешевую, не дотягивающую до оригинала версию идейно близкого ей (в том числе своей ненавистью к суннитскому Исламу) шиитского, хомейнистского Ирана, в котором государственная власть подчинена духовенству, а во главе пирамиды стоит т.н. Рахбар, аналогом которого в России является т.н. патриарх Кирилл.

Конечно, оговоримся, что Владимир Путин политически не подчиняется патриарху Кириллу. Но идеологически он подстроил государство именно под него, потому что вся доктрина т.н. "русского мира", которая сегодня определяет внутреннюю и внешнюю политику России, была создана в недрах РПЦ МП, заменившей для ФСБ Идеологический отдел Политбюро ЦК КПСС.

Это наглядно продемонстрировал прошедший на днях в Москве очередной Всемирный Русский Народный Собор (ВСРН), на котором в унисон пели свои песни о главном все паханы т.н. "русского мира".

Показал этот сходняк в очередной раз и то, что любому здравомыслящему человеку должно быть очевидно давно - т.н. патриарх Кирилл не является никаким религиозным деятелем и просветителем своего народа, пускай и православным. Это в чистом виде идеолог и рупор шовинистических идей, который озабочен не "спасением душ" своей паствы, а "защитой национальных интересов". Вот несколько цитат из его выступлений на этом сходняке:

"...несколько слов о миграционной ситуации как болевой точке. Действительно, в России тема миграции острая и не всем приятная. Но на самом деле этот вопрос крайне важен в свете сказанного о сохранении русской культуры. Современные миграционные процессы и их текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции. Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России как его духовно-культурного ядра.

...Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком и не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а следовательно, неспособных и зачастую не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства страны. В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать.

...Сводки новостей, к сожалению, пестрят сообщениями об агрессивном поведении мигрантов по отношению к нашим гражданам. Случаи насилия над женщинами, оскорбления в их адрес, неуважение к пожилым людям — все это вызывает справедливое негодование очень многих наших соотечественников, желающих видеть более строгое и внимательное отношение к данной проблеме со стороны правоохранительных органов и государственных властей.

Не в меньшей степени общественной напряженности и росту недоверия способствует и то, что российское гражданство все чаще получают мигранты из стран, чьи культурно-цивилизационные характеристики серьезно отличаются от тех, которые существуют в нашем Отечестве".

Что мы тут видим? Видим набор риторики, характерной для ультраправых политиков многих стран. И будь гражданин Гундяев лидером какой-нибудь ультраправой партии, идущей на выборы, и конкурирующей с другими партиями, в том числе в честной дискуссии с противниками этих идей, наверное не было бы к нему особых вопросов.

Однако насаждает он их не в честной политической конкуренции, а используя для этого свое положение главы крупнейшей в России конфессии, которая неофициально уже давно стала ее государственной религией, вопреки конституции, которая это запрещает.

Все это, в общем-то банальные, давно очевидные разумным людям вещи. Но повторять их снова и снова нужно по двум причинам.

Во-первых, мусульмане России должны ясно понимать, как устроено государство, в котором они живут или гражданами которого являются, и не испытывать никаких иллюзий относительно его многонациональности или многоконфессиональности, равенства в нем всех религий и народов и т.д.

Во-вторых, они сегодня должны четко понимать сами и доносить до как можно большего количества своих единоверцев, за что воюют и за что умирают мусульмане под российскими знаменами, в т.ч. в т.н. СВО. Они не защищают многоконфессиональную и многонациональную родину, на которую никто не нападал, и уж тем более не ведут Джихад. Они являются боевыми крестоносцами русского мира, во главе которого стоит духовный лидер, не скрывающий, что считает мусульман чужеродным элементом и угрозой для его страны.

Да, именно его страны, а не их.