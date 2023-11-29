Адам Кадыров - куратор кадыровского батальона "имени шейха Мансура"

Адам Кадыров, 16-летний сын Рамзана Кадырова, стал "куратором" недавно созданного кадыровского батальона "имени шейха Мансура", ему также вручили звезду этого батальона.

Чем именно он будет заниматься в подразделении, который входит в структуру Минобороны, – неизвестно. Ранее Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и еще ряд госнаград других российских регионов.

У Кадырова-младшего "есть необходимые способности и навыки", чтобы курировать батальон, написал в своем телеграм-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов. "Закономерным результатом значительных заслуг в отстаивании религиозных ценностей" назвал это назначение депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Батальон имени шейха Мансура возглавляет фигурант дела об убийстве российского политика Бориса Немцова Руслан Геремеев.

Напомним, что в ноябре министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что Адам Кадыров возглавил "отдел обеспечения безопасности главы Чечни". На тот момент ему было 15 лет.

Что ж, "батальон имени шейха Мансура" курильщика получил именно нужного "куратора". Батальон здорового человека воюет сейчас в Украине против российских оккупантов.