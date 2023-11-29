Эмир Кувейта попал в больницу

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован из-за неотложной проблемы со здоровьем.
Состояние 86-летнего мужчины было стабильным, сообщило KUNA в среду.
Со ссылкой на кувейтского чиновника агентство сообщило, что эмира доставили в больницу «для получения необходимого лечения и проведения медицинского обследования».
В отчете не подробно освещается проблема здравоохранения, однако шейх Наваф за время своего правления несколько раз передавал власть своему заместителю, сталкиваясь с медицинскими осмотрами и другими проблемами. Государственные новости ранее сообщали, что в марте 2021 года он отправился в США для неустановленного медицинского обследования.
Шейх Наваф занял престол Кувейта в сентябре 2020 года после смерти своего сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в США в возрасте 91 года.
Шейх Наваф занимал высокий пост в течение десятилетий, прежде чем пришел к власти. Назначенный наследником в 2006 году, он занимал пост министра обороны, когда иракские войска вошли в богатый нефтью эмират в 1990 году. Он также работал министром внутренних дел, сталкиваясь с проблемами со стороны вооруженных группировок.
Популярный в правящей семье Аль-Сабах, он имеет репутацию скромного человека и в основном ведет себя сдержанно.
Срок его пребывания у власти в основном был спокойным, хотя Кувейт борется с политическими спорами – включая капитальную реставрацию системы социального обеспечения страны – что не позволило шейху взять на себя долги. В результате в его казне осталось мало средств для выплаты раздутых зарплат в государственном секторе, даже несмотря на то, что Кувейт генерирует огромное богатство за счет своих нефтяных запасов.
Кувейт, арабская страна Персидского залива, где проживает около 4,2 миллиона человек, обладает шестыми по величине в мире известными запасами нефти.