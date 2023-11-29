Эмир Кувейта попал в больницу

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован из-за неотложной проблемы со здоровьем.

Состояние 86-летнего мужчины было стабильным, сообщило KUNA в среду.

Со ссылкой на кувейтского чиновника агентство сообщило, что эмира доставили в больницу «для получения необходимого лечения и проведения медицинского обследования».

В отчете не подробно освещается проблема здравоохранения, однако шейх Наваф за время своего правления несколько раз передавал власть своему заместителю, сталкиваясь с медицинскими осмотрами и другими проблемами. Государственные новости ранее сообщали, что в марте 2021 года он отправился в США для неустановленного медицинского обследования.

Шейх Наваф занял престол Кувейта в сентябре 2020 года после смерти своего сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в США в возрасте 91 года.

Шейх Наваф занимал высокий пост в течение десятилетий, прежде чем пришел к власти. Назначенный наследником в 2006 году, он занимал пост министра обороны, когда иракские войска вошли в богатый нефтью эмират в 1990 году. Он также работал министром внутренних дел, сталкиваясь с проблемами со стороны вооруженных группировок.

Популярный в правящей семье Аль-Сабах, он имеет репутацию скромного человека и в основном ведет себя сдержанно.

Срок его пребывания у власти в основном был спокойным, хотя Кувейт борется с политическими спорами – включая капитальную реставрацию системы социального обеспечения страны – что не позволило шейху взять на себя долги. В результате в его казне осталось мало средств для выплаты раздутых зарплат в государственном секторе, даже несмотря на то, что Кувейт генерирует огромное богатство за счет своих нефтяных запасов.