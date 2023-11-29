Палестина: перемирие, но не для всех

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступает в силу шестой день в среду после того, как в обмен на палестинских пленников были освобождены дополнительные заложники. Посредники настаивают на более устойчивом прекращении огня.

После продления на 48 часов первоначального четырехдневного перемирия во вторник из Газы была освобождена новая группа из 12 заложников, а Израиль освободил 30 палестинцев.

ХАМАС начал во вторник передавать больше израильских заложников Международному комитету Красного Креста (МККК), сообщил палестинский чиновник, на пятый день продленного шестидневного перемирия.

Бригады Аль-Кудс, вооруженное крыло палестинского движения «Исламский джихад», заявили в своем аккаунте в Telegram, что они также передали «некоторых задержанных гражданских» в рамках сделки по обмену с Израилем.

Последние 24 часа расширенного соглашения начнутся позже в среду, и ожидается еще один обмен пленными, но посредник Катар заявил, что надеется на более прочную договоренность.

«Наша главная задача сейчас и мы надеемся на достижение устойчивого перемирия, которое приведет к дальнейшим переговорам и, в конечном итоге, к прекращению... этой войны», - заявил на пресс-конференции в Дохе официальный представитель министерства иностранных дел Маджед Аль Ансари.

«Однако мы работаем с тем, что имеем. И сейчас у нас есть положение соглашения, которое позволяет нам продлевать дни до тех пор, пока ХАМАС сможет гарантировать освобождение как минимум 10 заложников».

Соглашение о перемирии временно остановило агрессию Израиля против осажденного анклава, в результате которой на данный момент погибло около 15 000 палестинцев, в основном детей и женщин, и сделало большую часть северной территории непригодной для проживания.

Но перемирие действует не для всех палестинцев. В эти же самые дни Израиль продолжает агрессию на Западном берегу.

Израильские силы разбомбили два дома в районе Ад-Дамдж, а также разрушили дороги и водопроводы, сообщили местные источники.

Затем десятки боевых бронированных машин и по меньшей мере четыре бульдозера ворвались в Дженин.

По меньшей мере 20 человек были задержаны для ареста, в том числе члены семей палестинцев, объявленных Израилем в розыск, в то время как медицинские работники сообщили, что по меньшей мере шесть человек были ранены, в том числе двое детей.

Израильские силы также на короткое время заблокировали входы в две главные больницы Дженина.

В других частях оккупированного Западного Берега многочисленные лагеря беженцев также серьезно пострадали от израильских атак, в том числе лагеря беженцев Эйн-эль-Султан и Акбат-Джабр в Иерихоне, лагерь Аскар в Наблусе и лагерь Джалазон в Рамалле.