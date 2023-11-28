Прокуратура отказалась рассматривать дискриминацию мусульманок в медучилище Каспийска

Прокуратура дагестанского Каспийска отказалась рассматривать заявление о дискриминации из-за ношения хиджаба в местном медучилище, сообщает издание Кавказ.Реалии со слов юриста Арсена Магомедова.

По словам Магомедова, в ведомстве сослались на недостаточность данных. Ранее в соцсетях появилась фотографии анкеты для сбора личных сведений о студентках, носящих хиджаб, которую якобы используют в медучилище имени А. Алиева.

Опубликованная анкета также предполагает сбор данных о месте работы родителей учащихся и их контакты. Юрист Арсен Магомедов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность такого учета. В ответе надзорный орган указал, что его обращение не содержит конкретных сведений о том, "где, при каких обстоятельствах и кем" нарушены права человека.

"Прокуратура Каспийска даже не стала проверять наше обращение, что, очевидно, неправильно. Она должна была провести проверку, выявить, было ли нарушение закона, а не говорить, что мы не поняли, на что вы жалуетесь" , – сказал Магомедов. Юрист заявил, что подал жалобу на этот ответ в прокуратуру Дагестана.

В самом учебном заведении информацию о появлении такой анкеты не комментировали.

Напомним, что с медучилищем Каспийска уже был связан скандал, который произошел в начале сентября. Тогда студенты заведения распространили информацию, что девушек не пускают на учебу из-за новых правил дресс-кода.