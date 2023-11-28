Израиль может красть органы у мертвых палестинцев

Правозащитная группа Euro-Med Monitor обвинила Израиль в краже трупов из медицинских учреждений Газы для возможного незаконного извлечения органов.

В отчете, опубликованном правозащитной группой, говорится, что израильская армия забрала тела из медицинского комплекса Аль-Шифа и Индонезийской больницы на севере сектора Газа, а также из других мест на юге осажденной палестинской территории.

Медицинские эксперты Газы обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что у нескольких тел, возвращенных их семьям, отсутствовали органы, включая роговицу и другие органы.

Полное обследование освобожденных тел по-прежнему невозможно из-за жестоких авиаударов Израиля и наплыва пациентов, добавили они.

«Израиль считается крупнейшим центром незаконной глобальной торговли человеческими органами», — говорится в отчете Euro-Med, ссылаясь на расследование CNN, которое также показало, что Израиль занимается кражей органов из тел мертвых палестинцев.

Базирующаяся в Женеве организация также обвинила Израиль в хранении тел при минусовых температурах (ниже 40 градусов по Цельсию), возможно, для сокрытия кражи органов.

Израиль имеет историю хранения тел палестинцев. Euro-Med сообщила, что по меньшей мере 145 человек содержатся в моргах, около 255 - на секретном кладбище "Числа" недалеко от границы с Иорданией, а еще 75 человек до сих пор пропали без вести и не идентифицированы.

Сообщается, что некоторые из этих тел хранятся в скрытых братских могилах , известных как «могилы комбатантов противника», в военных зонах, отмеченных только металлическими табличками.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что ему приходилось хоронить десятки тел неопознанных палестинцев в массовых могилах несколько раз на протяжении всей неизбирательной войны Израиля с Газой, в результате которой на сегодняшний день погибло более 15 000 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.