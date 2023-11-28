Газа: перемирие продлили на два дня

Перемирие между Израилем и ХАМАС продлевается на два дня. Об этом сообщил представитель МИД Катара.
Одиннадцать израильтян вернулись домой из осажденного сектора Газа в понедельник, сообщил Израиль, в результате чего общее число израильских и иностранных заложников, которых ХАМАС освободили с пятницы в соответствии с перемирием, достигло 69.
Представители Белого дома и Катара заявили в понедельник, что первоначальная четырехдневная пауза в боях, которая должна была истечь в 05:00 по Гринвичу во вторник, была продлена еще на два дня.
Израиль не прокомментировал какое-либо соглашение о продлении перемирия, но, что может быть неявным подтверждением, канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что правительство одобрило добавление 50 женщин-заключенных в свой список палестинцев для потенциального освобождения, если будут освобождены дополнительные израильские пленники.
Ранее Тель-Авив заявил, что продлит перемирие на один день за каждые освобожденные еще 10 заложников, что даст некоторую передышку от неизбирательной войны в секторе Газа, в результате которой погибло более 15 000 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.
ХАМАС заявил, что стремился пересмотреть условия, согласно которым он освободит заложников, помимо уже освобожденных женщин и детей.
Между тем израильские ограничения на поставки топлива в Газу затрудняют поставки гуманитарной помощи и гуманитарный доступ, необходимые в соответствии с резолюцией ООН, заявил во вторник комиссар ЕС Янез Ленарчич.
"Мы призываем к увеличению поставок топлива в сектор Газа", - заявил Ленарчич журналистам в Брюсселе.
"Гуманитарный доступ должен основываться на потребностях, а не на каких-то ограничениях", - сказал он.
Ленарчич заявил, что поставки гуманитарной помощи в Газу столкнулись с двумя узкими местами.
Во-первых, грузовики, которым необходимо было въехать в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом (единственный въезд, не ведущий на территорию Израиля), должны были пройти досмотр в пункте, расположенном в 90 минутах езды.
Во-вторых, Израиль разрешает поставлять в Газу лишь ограниченное количество топлива, которого все еще недостаточно для нужд территории.
Существует риск того, что больше людей может умереть от болезней, чем от взрывов в Газе, если система здравоохранения анклава не будет быстро поставлена на ноги, заявил во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения.
«В конечном итоге мы увидим больше людей, умирающих от болезней, чем от бомбардировок, если мы не сможем восстановить эту систему здравоохранения», — сказала Маргарет Харрис из ВОЗ.
Она назвала обрушение больницы Аль-Шифа на севере Газы «трагедией» и выразила обеспокоенность по поводу задержания ее врачей.