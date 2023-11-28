Газа: перемирие продлили на два дня

Перемирие между Израилем и ХАМАС продлевается на два дня. Об этом сообщил представитель МИД Катара.

Одиннадцать израильтян вернулись домой из осажденного сектора Газа в понедельник, сообщил Израиль, в результате чего общее число израильских и иностранных заложников, которых ХАМАС освободили с пятницы в соответствии с перемирием, достигло 69.

Представители Белого дома и Катара заявили в понедельник, что первоначальная четырехдневная пауза в боях, которая должна была истечь в 05:00 по Гринвичу во вторник, была продлена еще на два дня.

Израиль не прокомментировал какое-либо соглашение о продлении перемирия, но, что может быть неявным подтверждением, канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что правительство одобрило добавление 50 женщин-заключенных в свой список палестинцев для потенциального освобождения, если будут освобождены дополнительные израильские пленники.

Ранее Тель-Авив заявил, что продлит перемирие на один день за каждые освобожденные еще 10 заложников, что даст некоторую передышку от неизбирательной войны в секторе Газа, в результате которой погибло более 15 000 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.

ХАМАС заявил, что стремился пересмотреть условия, согласно которым он освободит заложников, помимо уже освобожденных женщин и детей.

Между тем израильские ограничения на поставки топлива в Газу затрудняют поставки гуманитарной помощи и гуманитарный доступ, необходимые в соответствии с резолюцией ООН, заявил во вторник комиссар ЕС Янез Ленарчич.

"Мы призываем к увеличению поставок топлива в сектор Газа", - заявил Ленарчич журналистам в Брюсселе.

"Гуманитарный доступ должен основываться на потребностях, а не на каких-то ограничениях", - сказал он.

Ленарчич заявил, что поставки гуманитарной помощи в Газу столкнулись с двумя узкими местами.

Во-первых, грузовики, которым необходимо было въехать в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом (единственный въезд, не ведущий на территорию Израиля), должны были пройти досмотр в пункте, расположенном в 90 минутах езды.

Во-вторых, Израиль разрешает поставлять в Газу лишь ограниченное количество топлива, которого все еще недостаточно для нужд территории.

Существует риск того, что больше людей может умереть от болезней, чем от взрывов в Газе, если система здравоохранения анклава не будет быстро поставлена ​​на ноги, заявил во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения.

«В конечном итоге мы увидим больше людей, умирающих от болезней, чем от бомбардировок, если мы не сможем восстановить эту систему здравоохранения», — сказала Маргарет Харрис из ВОЗ.

Она назвала обрушение больницы Аль-Шифа на севере Газы «трагедией» и выразила обеспокоенность по поводу задержания ее врачей.