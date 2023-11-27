Уроженец Чечни Мансур Мовлаев покинул Кыргызстан, чтобы не быть выдворенным в Чечню, где ему грозит опасность, сообщают Кавказ.Реалии.

Он сделал это после того, как Бишкекский городской суд утвердил ему приговор и постановил депортировать в Россию, сообщил его адвокат Бакыт Автандил.

Местонахождение Мовлаева не раскрывается в целях безопасности, заявил защитник. "Он покинул республику, чтобы не быть депортированным. Каким образом, я не знаю. Можно сказать, что он единолично исполнил решение суда и самостоятельно покинул пределы Кыргызстана", – рассказал адвокат.

Ранее Мовлаева приговорили к шести месяцам лишения свободы и депортации за незаконное пересечение границы Кыргызстана. Защита настаивала на максимальном наказании, чтобы он не был выдворен в Россию, где, по его словам, осужденного может ждать внесудебная расправа со стороны кадыровцев.

Напомним, 27-летний Мансур Мовлаев – мастер спорта по тхэквондо. В 2018 году он работал инженером в "Чеченэнерго". В 2020 году Мовлаева осудили на три года лишения свободы за критику кадыровской администрации.

Мовлаева освободили условно-досрочно в 2022 году, но в августе его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни. Его удерживали в одной из секретных тюрем, но ему удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан, где преследуемый находится с прошлого года, пишет сайт 24.kg. В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме.