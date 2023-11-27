ХАМАС хуже нацистов или нацисты лучше ХАМАС?

Не секрет, что одним из самых важных нарративов израильского сионизма в последние 80 лет была трагедия европейских евреев - Холокост. Во многих странах мира даже отрицание Холокоста является уголовным преступлением. Например, в Британии школьная программа по истории сама по себе гибкая, и оставляет на усмотрение учителей, какие темы по истории ХХ века преподавать детям. Кроме Холокоста, эта тема должна быть обязательна.

Преступление нацистов, Катастрофа европейского еврейства("Шоа") считались настолько уникальными и беспрецедентными, что евреев возмущала сама мысль о том, что другая трагедия, случившаяся с другим народом, может сравниваться каким-то образом с Холокостом. Так, евреев всегда раздражал разговор о геноциде армян, не говоря уже о попытках украинцев сравнить массовые военные преступления российской армии в Украине с Холокостом. С точки зрения сионистов, любые такие сравнения были оскорблением еврейских жертв нацизма.

Германский (читай европейский) нацизм и Холокост это чистые воплощения зла, переплюнуть которые просто невозможно. Потому что...ну кто еще может убить хладнокровно, не в пылу военной кампании, 6 миллионов мирных людей?

Так вот, в 2023 году все изменилось и оказалось внезапно, что нацизм был относительно не столь уж плох. Вы можете подумать, что эта идея пришла в голову отпетым антисемитам, ненавидящим евреев, ведь нам сейчас из каждого утюга рассказывают о росте антисемитизма во всем мире. Но нет, там то все по старому.

Обеливание нацистских преступлений пришло оттуда, откуда его ждали меньше всего. От самих сионистов.

Сионисты и их сторонники чувствуют, что проиграли информационную войну. Такую войну вообще сложно выиграть, когда у тебя за плечами десятки тысяч убитых детей, и большая часть мира начинает смотреть на тебя не как на жертву европейской трагедии 1930-40-х годов, а как на тираническую геноцидальную силу. И гениальная идея, пришедшая в головы самым упоротым сионистам, заключается в том, что "ХАМАС хуже нацистов."

Это на самом деле новый поворот. Идея "ХАМАС как новых нацистов" возникла не сегодня, и регулярно используется на всех уровнях сионистского шапито, включая недавние заявления Нетаньяху. Сравнение с нацистами Третьего Рейха это вообще избитая тема, мы встречаем ее повсеместно - от параллелей с угнетением палестинцев израильтянами до сравнений ковидных ограничений с рейхом. Кстати, именно во многих таких случаях звучит справедливая в целом мысль о том, что такие сравнения принижают зверства нацистов. Евреям так много рассказывали о холокосте, что для них многих из них сегодня любе зло (по их мнению) равнозначно холокосту. Многие израильские исследователи холокоста предостерегают от этого, и считают, что таким образом нацистские преступления теряют свой беспрецедентный смысл.

Но идея "ХАМАС хуже нацистов", говоря иначе, означает "нацисты хуже ХАМАС". Начал тренд кстати сам Беньямин Нетаньяху в 2015 году, когда заявил, что "Гитлер не хотел уничтожить евреев" (попробуйте сам сказать тоже самое в какой-нибудь стране Запада). По мнению Нетаньяху, Гитлер всего то хотел изгнать евреев. А плохо повлиял на "гуманиста" Гитлера никто иной как палестинский муфтий Хадж Амин аль-Хусейни. Дескать, он пошел к Гитлеру и сказал: «Если вы их изгоните, они все придут сюда». По сути, он обелил Гитлера, представив настоящим двигателем геноцида евреев палестинского муфтия.

Эти слова Нетаньяху тогда возмутили многих, причем даже в самом сионистском лагере. Исхак Герцог, нынешний президент Израиля, а тогда лидер оппозиционного "Сионистского союза", написал в Facebook:

"Это опасное искажение истории, и я требую, чтобы Нетаньяху немедленно исправил его, потому что оно тривиализирует Холокост, тривиализирует нацистов и долю ужасного диктатора Адольфа Гитлера в страшной трагедии нашего народа во время Холокоста".

Нетаньяху конечно же и не подумал взять свои слова обратно. В его видении мира до сих пор палестинцы были дирижерами всего Холокоста.

Но сегодня такой взгляд разделяют многие сионисты и их сторонники. В западных СМИ наделала шуму статья британского "историка" Эндрю Робертса, и политического комментатора Дугласа Мюррея, в которой он пытается пояснить, почему ХАМАС хуже нацистов.

Мюррей рассказал, что нацисты были лучше хамасовцев (да, такая формулировка не звучала, но будем называть вещи своими именами), потому что, внимание... им было стыдно. По мнению Мюррея, "средние члены СС" были измученными душами, доведенными до алкоголизма, «весь день стреляя евреям в затылок и пиная их тела в ямы».

У нацистов якобы была совесть, им было стыдно и они старались скрывать свои преступления. А вот хамасовцы радовались и транслировали свою атаку 7 октября в соцсетях. «Террористы были не просто довольны тем, что делали. Они были в восторге».

Ту же идею ранее высказал в интервью Fox News Марк Регев, главный советник Нетаньяху и бывший посол Израиля в Британии.

«Что интересно, на протяжении всей истории мы знали ужасные режимы. Мы видели, как правительства совершают массовые злодеяния, но что нового в ХАМАС, так это то, что они не скрывают своих преступлений», — сообщил Регев.

«Они гордятся своими преступлениями и выставляют напоказ свои преступления — все это видео, которое вы видели, было снято террористами ХАМАС, когда они жестоко массово убивали израильтян. Нацисты пытались скрыть свои преступления».

Строго говоря, и Регев и Мюррей и Робертс тут не правы, и вероятно открыто лгут. ХАМАС отрицает многое из того, что ему приписывают, и утверждает, что значительная часть мирных израильтян были убиты либо неопознанными бандами из Газы либо самими израильскими войсками. И уж точно ХАМАС старается создать позитивное впечатление своим обращением с пленными.

В конце прошлой недели уже министр израильского правительства Нир Баркат сообщил нам, что нацисты лучше ХАМАС. В прямом эфире Би-би-си он заявил, что Израиль будет продолжать наступления в Газе до полной капитуляции, также как капитулировали в свое время Германия и Япония. На вопрос ведущей, кого он имеет в виду, ведь в Газе есть и гражданское общество, Баркат напомним, что в годы Второй мировой войны союзники не задумывались о гражданских немцах, когда бомбили Дрезден. Бомбардировка Дрездена, которая не имела военной необходимости, но в ходе которой погибли десяти тысяч гражданских, это кстати популярный антизападный тезис, которым сейчас на Западе не принято гордиться (особенно привет немцам). Но Баркат решил использовать именно его.

А почему? Да потому что, по словам Барката, "то, что ХАМАС совершил это хуже чем то, что сделали нацисты". Другими словами, то что сделали 7 октября ХАМАС это хуже методичного истребления 6 миллионов евреев.

Можно порассуждать о том, насколько "банальность зла" в Третьем Рейхе, когда немецкая бюрократическая машина методично отправляла в печи миллионы евреев, лучше антиколониальной ярости хамасовцев. О том, насколько действительно было стыдно эсэсовцам, и что мы могли увидеть в соцсетях, если бы они существовали тогда. А не только прочитать пост-фактум в мемуарах "раскаявшихся" нацистов. О том, что геноцид евреев в Европе вообще не был ничем не спровоцирован, в отличие от давнего межэтнического конфликта в оккупированной Палестине. И еще о многих вещах, которые однозначно рвут на куски все эти сравнения в пользу нацистов.

Однако, прежде всего ситуация интересна тем, что сионисты сами расстреливают свой нарратив о холокосте как уникальном зле. Меньше всего на свете мы ожидали, что релятивизация (то есть "относительность" зла) и де-факто обеление нацизма придет со стороны евреев. А те, кого принято считать антисемитами, сегодня вынуждены напоминать, что вообще то в 1930-х и 1940-х годах в Европе убили миллионы евреев.

Впрочем, возможно сионисты просто разрешают себе то, что считают недопустимым для неевреев. Догадываются ли они, что сделав такой шаг они открывают окно Овертона для полного оправдания нацизма? Скорее всего нет, слишком они озабочены ненавистью к палестинцам.

Как бы то ни было, очевидно, что такая одержимость израильтян не приведет их к миру. Как отметил голландский писатель и историк Ян Бурума:

"Настойчивое стремление израильских лидеров представить войну против Хамаса как экзистенциальную битву между добром и злом только усугубит ситуацию. Зло — это понятие, принадлежащее метафизике, а не политике. Как выразился сам Бен-Гурион, израильско-палестинский конфликт в основном касается земли и суверенитета. Такие споры требуют политического разрешения.

Но пока израильские лидеры видят ворота Освенцима за каждым проявлением палестинской враждебности, решения не может быть. "

Что же тогда говорить, если палестинское сопротивление считают хуже нацистов?