Газа в последний день перемирия

Понедельник — четвертый и последний день соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС. С пятницы ХАМАС освободил 58 человек, в том числе граждан Израиля, Таиланда, США и России. Израиль освободил из своих тюрем 117 палестинцев.

ХАМАС и Израиль ведут переговоры о продлении временного перемирия, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на египетских и катарских чиновников.

Как напоминает издание, обе стороны публично заявили о своем желании продлить сделку, в рамках которой ХАМАС обязался освободить 50 израильтян, взятых в заложники, в обмен на 150 палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

По данным WSJ, сейчас стороны обсуждают возможность продления сделки еще на четыре или менее дней. В рамках этого соглашения, говорят источники издания, ХАМАС может освободить как минимум 20 женщин и детей, которых удерживают в заложниках. В то же время египетские чиновники уточняют, что после освобождения всех женщин и детей приоритет будет отдаваться пожилым мужчинам, а затем выдаче тел погибших, поскольку ХАМАС пока исключает возможность освобождения молодых израильских мужчин.

Продление сделки, по словам советника президента США Джейка Салливана, в данный момент зависит от ХАМАС, поскольку премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу уже озвучил свое условие — освобождение десяти заложников за каждый дополнительный день перемирия. В то же время группа пока не предоставила список тех, кого готова освободить, уточняют источники WSJ.