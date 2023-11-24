Перемирие в Газе: что дальше?

В пятницу утром в 7 часов утра по местному времени вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, ознаменовав первый перерыв в непрерывных семинедельных бомбардировках Израилем сектора Газа.

Ожидается, что четырехдневная пауза приведет к обмену 150 палестинских женщин и детей, заключенных в израильских тюрьмах, на 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС. Это также дает возможность доставить помощь в разрушенный анклав, где в результате бомбардировок погибло около 15 000 человек, в том числе более 6 000 детей.

Израильские официальные лица, хотя и твердо убеждены в том, что перемирие не означает конец войны, также согласились приостановить боевые действия еще на один день за каждые последующие 10 пленников, освобожденных Хамасом.

Поскольку перемирие стало первым прорывом в прекращении боевых действий после нескольких недель боевых действий, теперь, когда оно вступило в силу, возможны несколько сценариев.

Вот некоторые из них:

Перемирие сохраняется

Во-первых, перемирие вполне может состояться, поскольку соглашение соблюдается обеими сторонами.

Пока происходит обмен пленными и пленными, гуманитарная помощь может поступить не только в южную часть сектора Газа, как это было в последние несколько недель, но и в северную часть Газы, где израильские силы проводят наземное наступление, сказал Абуд Хамайель, преподаватель Бирзейтского университета на оккупированном Западном Берегу.

Но хотя гуманитарная помощь там будет приветствоваться, перемирие также поставит вопрос о том, что следует делать с северной частью сектора Газа, поскольку она в значительной степени зачищена от палестинцев, говорит Сами Хамди, управляющий директор International Interest, фирмы, специализирующейся на политических рисках на Ближнем Востоке.

«Будут все громче звучать голоса с требованиями, чтобы этим палестинским семьям разрешили вернуться в северную часть сектора Газа, чтобы повернуть вспять попытку Израиля провести этническую чистку», — сказал Хамди.

Несмотря на это, пауза в боевых действиях станет для многих палестинцев спасательным кругом, возможностью восстановить силы и «вытащить людей из-под завалов», сказал Хамайель.

В Израиле возвращение пленников может стать небольшой пиар-победой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который с момента захвата заложников сталкивается с растущим давлением со стороны своих семей.

Но именно международное давление в дополнение к давлению семей вынудило израильского лидера принять перемирие после нескольких недель отказа от подобных соглашений, сказал Хамди.

Таким образом, международное давление будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы обе стороны поддерживали перемирие, согласился Амайель, при этом западные игроки особенно заинтересованы в поддержании региональной стабильности, чтобы нефтяная экономика не стала слишком нестабильной.

Продление перемирия

Если международное давление окажется успешным или если ХАМАС согласится освободить еще 237 пленников, находящихся в настоящее время в плену, может возникнуть вероятность того, что перемирие не только сохранится, но и продлится дольше первых четырех дней, примерно до трех недель.

Обе стороны могли бы использовать это длительное затишье в боевых действиях, чтобы набрать сил, перегруппировать свои войска и собрать разведданные для следующего этапа войны, сказал Хамайель.

Израиль также может использовать паузу для осмотра туннелей ХАМАС, чего он еще не сделал, но намекнул на это.

Израиль, хотя и сигнализирует, что не намерен прекращать войну, может также предпочесть более длительную паузу, поскольку война истощает его экономику и влияет на туризм.

Между тем, он может активизировать свои рейды на оккупированном Западном Берегу, покуда фронт в секторе Газа остывает, сказал аналитик. С 7 октября на Западном Берегу погибли более 226 человек и более 2750 получили ранения.

Перемирие нарушено

Сценарий, противоположный двум предыдущим, предполагает нарушение перемирия, причем у Израиля больше стимулов для его нарушения, чем у ХАМАС, говорят аналитики.

ХАМАС не хочет терять доверие своих посредников, в то время как ситуация для палестинского гражданского населения слишком тяжелая, чтобы группировка рисковала не дать им передышку от боевых действий, сказал Хамайель.