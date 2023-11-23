Нидерланды: триумф партии отпетого исламофоба

Ультраправая антиисламская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса стала победителем на парламентских выборах в Нидерландах.

PVV получила 37 мест из 150, значительно опередив 25 мест от объединенного лейбористско-зеленого списка и 24 места от консервативной Народной партии за свободу и демократию (VVD) уходящего премьер-министра Марка Рютте (список этой партии возглавляла турчанка Дилан Ешильгез, министр юстиции Нидерландов), как показали частичные результаты голосования в четверг.

«Эра Рютте заканчивается правым популистским восстанием, которое потрясает [Гаагу] до основания. Историческая победа на выборах, которую PVV одержала в среду, превзошла все ожидания», — сообщает голландская правоцентристская ежедневная газета NRC.

Популистская партия теперь пытается сформировать коалицию как минимум с двумя другими партиями, чтобы получить большинство и назначить премьер-министра.

«Избиратель высказался», — заявил Вилдерс по телевидению в среду вечером, когда результаты выборов стали очевидны. Он ясно дал понять о своем намерении управлять страной, заявив, что «ни при каких обстоятельствах» нельзя игнорировать волю избирателей.

«Я уверен, что мы сможем достичь соглашения», — сказал Вилдерс в своей победной речи. «Мы хотим управлять и… мы будем управлять».

Напомним, что Вилдерс это один из немногих в общем то европейских политиков, которые является откровенным исламофобом, и даже не пытается свои антиисламские взгляды прикрыть какого-то рода смягчающей риторикой. Впрочем, его позиция не только антиисламская, но и антиевропейская.

Вилдерса часто сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом по его политической позиции, а антиисламская и антиевропейская платформа его партии основывалась на антииммигрантской кампании с жесткой позицией, включая закрытие границ и депортацию нелегальных иммигрантов.

«Голландцы надеются, что люди смогут вернуть свою страну и что мы обеспечим сокращение цунами просителей убежища и иммиграции», — сказал Вилдерс, подчеркнув позицию, которая нашла прочный отклик у многих избирателей.

Исламские и марокканские организации выразили обеспокоенность по поводу победы Вилдерса. Мусульмане составляют около 5 процентов населения Нидерландов.

«Горе и страх огромны», — сказал голландскому информационному агентству ANP Хабиб эль-Каддури, возглавляющий организацию, представляющую голландских марокканцев. «Мы боимся, что он будет изображать нас людьми второго сорта».

Вилдерс предложил запретить исламские школы, Коран и мечети. Ношение платков будет запрещено в правительственных зданиях.

«Обязательный референдум» будет проведен по «Nexit» – идее выхода Нидерландов из ЕС.

PVV также призвала к «немедленному прекращению» помощи в целях развития и проведению внешней политики «Нидерланды прежде всего». Это плохие новости.

Хорошие новости в том, что 35 мест из 150 конечно же не хватит Вилдерсу, чтобы сформировать правительство в одиночку. Пока что лидеры трех других ведущих партий исключили возможность участия в коалиции, возглавляемой PVV. Безусловно, будут еще вестись переговоры, и возможны союзы, но менять нидерландскую политику в одну сторону Вилдерсу не позволят.