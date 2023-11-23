Газа: перемирие откладывается на один день

Израиль заявил, что четырехдневное перемирие в секторе Газа и освобождение заложников начнутся не раньше пятницы, что затормозит сделку по приостановке войны в Газе.

Советник по национальной безопасности Израиля Цачи Ханегби заявил, что освобождение по меньшей мере 50 израильских и иностранных заложников, удерживаемых ХАМАС, идет по плану, но не произойдет в четверг, как ожидалось.

"Контакты по освобождению наших заложников продвигаются и продолжаются постоянно", - сказал он в своем заявлении.

"Начало выпуска состоится согласно первоначальной договоренности между сторонами и не раньше пятницы".

Второй израильский чиновник заявил, что временная остановка боевых действий также не начнется в четверг.

Задержка стала ударом по двум с лишним миллионам жителей Газы, которые надеются на прекращение 47-дневной войны и лишений.

Напомним, что в результате израильских ударов погибло более 14 000 человек, поставки продовольствия, воды и топлива на территорию Газы были почти прекращены.