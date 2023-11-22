Одна мерзость не оправдает другие

"А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня - не потрясает? А то, что врачам [в Газе] приходится делать детям полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза - это не потрясает?

А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций [Антониу Гутерриш] сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, - это не потрясает?" - эти слова, произнесенные сегодня Владимиром Путиным, снискали ему симпатии многих мусульман.

Но только не тех, кто знает цену словам и делам, и не тех, кто внимательно следит за мимикой этого упыря, произносящего это с циничной надсмешечкой и без малейших сочувствия и сострадания к тем, о ком это говорилось, а только чтобы потролить своих западных оппонентов. Которые, надо признать, дали ему для этого своей политикой хороший предлог.

И тут прежде всего надо напомнить, что все описанное Путиным, делает его хороший и старый друг Нетаньяху, с которым он прекрасно продолжает общаться, не считая нужным ни разорвать эти отношения, ни хотя бы выразить ему в ходе этого общения протест против его действий.

А ведь, если Россия воспринимает происходящее именно так, никто не мешает ей разорвать дипотношения с Израилем или хотя бы понизить их статус вместо того, чтобы держать усиленную охрану у израильских учреждений в России и преследовать десятки мусульман Дагестана за их антиизраильский (именно антиизраильский, а не антиеврейский, так как никто местных евреев не трогал).

Но все это не более, чем показуха, причем, вдвойне мерзкая потому, что используется она не для того, чтобы покончить с одной мерзостью - тем, что друг Путина Нетаньяху делает в Газе, а для того, чтобы оправдать те мерзости, которые делает сам Путин.

И это видно из того, в какой контекст он попытался поставить настоящую трагедию в Газе, с чем ее поместить в один ряд: "Понимаю, что эта война не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе - это не потрясает?"

"Кровавый переворот на Украине в 2014 году" по Путину - это восстание украинцев в ответ на попытку установить у них колониальную промосковскую диктатуру, которую начали осуществлять завезенные в Киев на фоне изначально мирных акций протеста кремлевские политтехнологи, начавшие принимать диктаторские законы вроде законов Яровой в России. Большинством погибших в них были сами мирные протестующие, которых начали расстреливать "беркутовцы", что и привело к восстанию.

Ставить этот политический конфликт в один ряд с тем, что происходит сейчас в Газе, где методично и массово уничтожают гражданское население, может только подонок, которым без сомнения и является Путин. Лицемерный, циничный подонок, который делал то же, о чем сейчас говорит, в Сирии, в Чечне, в Мариуполе.

Поэтому никаких обольщений его словами быть, конечно, не должно, а должно быть только возмущение. Возмущение тем, что одной мерзостью, которую творит сейчас его друг Нетаньяху, Путин пытается оправдать многие другие - те, что творил и продолжает творить он сам.