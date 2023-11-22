Иордания усиливает военное присутствие на границе с Израилем

Иордания заявила во вторник, что армия усилила свое присутствие вдоль границ с Израилем, и предупредила, что любая попытка Израиля силой переправить палестинцев через реку Иордан будет представлять собой нарушение мирного соглашения с соседом.

Премьер-министр Бишер Хасауна заявил, что его страна прибегнет ко «всем средствам, которые есть в ее силах», чтобы помешать Израилю реализовать какую-либо политику перемещения палестинцев с целью массового изгнания палестинцев с Западного берега.

Война между Израилем и сектором Газа вызвала давние опасения в Иордании, где проживает большое количество палестинских беженцев и их потомков. Крайне правые, ультранационалистические сторонники жесткой линии, находящиеся сейчас в израильском правительстве, уже давно поддерживают решение израильско-палестинского вопроса по принципу «Иордания — это Палестина».

Израиль начал массированную бомбардировку сектора Газа с 7 октября , в результате чего около 1,7 миллиона из 2,3 миллиона жителей Газы стали вынужденными переселенцами.

«Любое перемещение населения или создание условий, которые к нему приведут, Иордания будет считать объявлением войны и существенным нарушением мирного договора», — цитируют государственные СМИ слова Хасауны, имея в виду мирный договор 1994 года с Израилем.

«Это приведет к ликвидации палестинского дела и нанесет ущерб национальной безопасности Иордании», - добавил Хасауна.

Иордания, вторая арабская страна после Египта, подписавшая мирное соглашение, имеет прочные связи в сфере безопасности с Израилем. Но отношения резко ухудшились с приходом к власти одного из самых правых правительств в истории Израиля.

Любая угроза национальной безопасности Иордании «поставит на обсуждение все варианты», сказал Хасауна, добавив, что недавнее развертывание войск вдоль границ с Израилем было частью мер по защите безопасности страны.

В последние несколько дней жители и свидетели видели большие колонны бронетехники и танков, движущиеся по главной автомагистрали, ведущей в долину реки Иордан напротив Западного берега.

Официальные лица говорят, что армия уже была в повышенной готовности на случай любых непредвиденных обстоятельств.

Хасауна заявил, что действия Израиля на Западном Берегу могут спровоцировать более широкое насилие, сославшись на рост числа нападений еврейских поселенцев на палестинское гражданское население с 7 октября.