Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвиняют в "госизмене"

Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК). Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Ахмад Ахмедов – заслуженный тренер России. Среди его воспитанников, пишет РБК, 16 чемпионов мира и Европы, в том числе Башир Таждинов. В 2017 году он переехал в Украину, где тренировал сборную страны по кикбоксингу и был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга "К-1". Он также является президентом Всеукраинского конгресса народов Дагестана.

В ноябре прошлого года Ахмедов дал интервью украинской службе Радио Свобода. Он рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в добровольческий батальон "Хорт". В октябре 2022 года, когда был создан Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля, Ахмедов стал замкомандира подразделения. В Дагестане у него остались сыновья и мать.

По его словам, после того, как он начал воевать на стороне ВСУ, в Дагестане начали преследовать членов его семьи. Например, его сыну, чемпиону мира, не дают нигде устроиться на работу, а его сестру несколько дней удерживали в отделении полиции. "Мама в Дагестане. К ней приходили с обыском, якобы она меня прячет, хотя все прекрасно знают, где я нахожусь и что делаю. Моя фотография на всех сайтах военной хроники, на военных сайтах России. Но при этом они хотят заставить нервничать меня и моих родных", – рассказал Ахмедов, добавив, что хочет вывезти свою семью из России.

"За время моей работы в Дагестане – 15 лет старшим тренером – я воспитал 16 чемпионов мира. Вы поймите, если я воспитал 16 чемпионов мира, сколько еще тысяч человек прошли через мои руки, через мой зал. Конечно, они меня помнят, знают и доверяют. Я пытаюсь докричаться до них, чтобы они понимали, что это преступная война, что за участие в ней на стороне России рано или поздно им придется отвечать перед международным трибуналом, – подчеркивает Ахмад Ахмедов. – Я хочу уберечь свой Дагестан, свой народ от того, что их может ожидать из-за этой преступной войны Путина. Поэтому и пытаюсь докричаться".