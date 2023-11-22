ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии

Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии, в рамках которого произойдет взаимный обмен заложниками/пленными, о чем обе стороны объявили в среду.

Кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрил соглашение после ночной встречи, на которой он заявил министрам, что это «трудное решение, но это правильное решение».

Представитель правительства сообщил агентству AFP, что в соответствии с соглашением по меньшей мере 50 израильских и иностранных заложников — женщин и детей — будут освобождены в обмен на четырехдневное затишье в военных операциях.

На каждые 10 дополнительных освобожденных заложников назначался дополнительный день перемирия.

ХАМАС опубликовал заявление, приветствующее «гуманитарное перемирие», которое, по его словам, также приведет к освобождению 150 палестинцев из израильских тюрем.

Перемирие дает жителям Газы перспективу столь желанной, хотя и короткой, паузы после почти семи недель тотальной войны.

Источники из ХАМАС и "Исламского джихада" ранее сообщили AFP, что перемирие будет включать полное прекращение огня на земле и приостановку израильских воздушных операций в южной части сектора Газа.

Одобрение израильского кабинета министров стало одним из последних камней преткновения на пути вступления соглашения в силу.

Катар помог провести переговоры.

Накануне голосования Нетаньяху столкнулся с ропотом внутри своей крайне правой коалиции, некоторые из которых считают, что соглашение даст слишком много ХАМАСу.

Ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что будет голосовать против соглашения, заявив, что оно должно включать освобождение израильских солдат.

Но учитывая, что десятки семей в Израиле и за его пределами отчаянно пытаются вернуть своих близких домой, а израильское общество озабочено судьбой заложников, правительство отбросило любые опасения.

Влиятельный министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил перед решающим совещанием, что он добился гарантий того, что сделка не будет означать конец войны по уничтожению ХАМАС.

"Сразу после того, как мы исчерпаем этот этап", - сказал он, операции по обеспечению безопасности "продолжатся в полную силу".

В своем заявлении офис Нетаньяху подчеркнул, что перемирие не означает конец войны.

«Израильское правительство, израильская армия и силы безопасности продолжат войну, чтобы вернуть всех похищенных, ликвидировать ХАМАС и обеспечить отсутствие какой-либо угрозы Государству Израиль со стороны сектора Газа», - говорится в заявлении.

Жители Газы конечно же приветствуют хоть какую-то передышку в боевых действиях, но многие прекрасно понимают, что эта паузы лишь временная. Через несколько дней все возобновится, возможно до следующего обмена заложниками. Когда же заложников не останется, вряд ли что то заставит Израиль сесть за стол переговоров, пока не будет уничтожена вся Газа.

Большая часть Газы была разрушена тысячами авиаударов, и эта территория находится в осаде, ввозить в которую разрешено минимальное количество еды, воды и топлива. По меньшей мере 14 100 человек были убиты, в том числе почти 6 000 детей.

Согласно источникам в ХАМАС и «Исламском джихаде», предлагаемая сделка также позволит ввезти в Газу до 300 грузовиков с продовольствием и медицинской помощью.

Израиль оказался под сильным международным давлением с требованием соблюдения гуманитарного прекращения огня.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что в индонезийской больнице Джабалии в результате забастовок погибли десятки людей.

Организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что трое врачей, в том числе двое работавших в ней, были убиты в результате израильского удара по больнице Аль-Ауда в лагере беженцев Джабалия.