Наводнение в Сомали: когда избыток воды не лучше засухи

Число погибших в результате наводнения, вызванного проливными дождями в Сомали, возросло до 50, при этом почти 700 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

По словам сомалийских чиновников, поскольку во вторник начнутся еще более сильные дожди, ожидается, что тяжелое положение людей в стране ухудшится.

«В результате стихийного бедствия погибло 50 человек… а 687 235 человек были вынуждены покинуть свои дома», — заявил на пресс-конференции в понедельник Мохамуд Моалим Абдуллахи, директор Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сомали.

«Ожидаемые дожди с 21 по 24 ноября… могут вызвать новые наводнения, которые могут привести к гибели людей и разрушениям».

В регионе Африканского Рога происходят сильные ливни и наводнения, связанные с погодным явлением Эль-Ниньо, которые убивают десятки людей и вызывают крупномасштабное перемещение населения, в том числе в Сомали, где дожди разрушили мосты и затопили жилые районы.

Наводнения и сильные дожди привели к «катастрофическим» последствиям для сотен тысяч людей, которые потеряли свои дома и имущество, а также животных и урожай, говорится в заявлении Международного комитета спасения в понедельник, добавив, что более 1,7 миллиона человек находятся в бедственном положении. "срочная нужда".

«Поскольку количество осадков, превышающее норму, как ожидается, сохранится до конца 2023 года, это усугубит и без того тяжелую гуманитарную ситуацию, в результате которой 4,3 миллиона человек, четверть населения, как ожидается, столкнутся с голодом кризисного уровня или еще хуже к концу 2023 года», - добавили в агентстве по оказанию помощи.

НПО World Vision заявила, что нынешние наводнения разрушили дома, школы и дороги, оставив детей без основных потребностей, таких как кров, еда и питьевая вода.

«Наводнение чрезвычайно усложнило жизнь детям. Продолжающееся наводнение разрушило дома, вынудив детей и их семьи покинуть свои дома, некоторые из которых теперь укрываются во временных сооружениях под открытым небом. По мере переезда они подвергаются повышенному риску заболеваний», — заявил Кевин Макки, директор организации в Сомали.

В субботу гуманитарное агентство ООН (УКГВ) сообщило, что число людей, перемещенных из-за проливных дождей и наводнений в Сомали, «почти удвоилось за одну неделю».

Заметим, что мы обычно Сомали страдает от засухи, когда стране не хватает воды. Однако в этот раз беда пришла с избытком воды.