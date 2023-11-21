В Марокко люди недовольны молчанием властей по поводу Газы

В Марокко молчание Рабата по поводу растущих злодеяний, совершаемых Израилем в Газе, приводит к тому, что на улицы выходят все больше и больше разъяренных толп, объединенных одной фразой: положить конец нормализации отношений с Израилем.

От Рабата до Танжера тысячи марокканцев вышли на улицы в выходные, размахивая палестинскими флагами и скандируя в поддержку освобождения Палестины - когда-то редкое зрелище на улицах Марокко, но теперь, с 7 октября, это стало обычным явлением.

"Сопротивление в Палестине освободило нас от нашего страха. Теперь мы никогда не пойдем с улиц, пока они публично не объявят о прекращении позорной нормализации отношений с сионистским образованием", - говорит Халед, протестующий в городе Кенитра, недалеко от Рабата. На улицы Кенитры вышли около 15 000 демонстрантов, по данным Марокканского фронта против нормализации, одного из организаторов местных пропалестинских движений.

В воскресенье, 19 ноября, крики стали еще более яростными, когда местные СМИ сообщили о предполагаемой гибели четырех марокканских граждан в секторе Газа. Рабат еще не подтвердил сообщения о смерти.

По словам организаторов, власти применили силу для разгона протестов в Касабланке и Мекнесе.

Между тем, в посольстве Марокко в Рамалле сообщило, что общее число марокканцев, желающих быть эвакуированными из сектора Газа, оценивается в 614 человек.

На прошлой неделе посольству удалось эвакуировать 112 марокканских граждан из сектора Газа в Египет, пообещав эвакуацию остальных в ближайшие дни.

Хотя многие марокканцы считают себя марокканцами-палестинцами – в обществе, где отождествление с палестинским делом стало частью национальной марокканской идентичности – активисты ожидали, что реакция Рабата на предполагаемые убийства и угрозы, с которыми сталкиваются его граждане, будет ясной и твердой.

Однако Рабат пока не прокомментировал эту информацию. В прошлом месяце Рабат призвал к прекращению насилия с обеих сторон – позиция, которую некоторые пропалестинские активисты в североафриканском королевстве сочли «поверхностной».

Рабат пока не прокомментировал текущий статус своих связей с Тель-Авивом. В декабре оба государства собираются отпраздновать свою третью годовщину нормализации отношений.

Американское издание World Politics Review утверждает, что, учитывая гуманитарный кризис в Газе, нормализация отношений между Марокко и Израилем, похоже, будет заморожена, а то и вовсе обращена вспять.

«Однако длительный конфликт и слабая реакция Рабата рискуют подорвать связь между марокканским государством и его населением», - добавили СМИ в статье, опубликованной 16 ноября.

На сегодняшний день палестинский вопрос сплотил все политические силы Марокко, даже те, которые в иных ситуациях всегда выступают по разные стороны фронта - от исламистов до социалистов.