ХАМАС заявляет, что соглашение о перемирии "близко"

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил во вторник, что соглашение о перемирии с Израилем уже близко, что вселяет надежду на то, что сотни палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, и десятки людей, захваченных в качестве заложников 7 октября, могут быть освобождены.

Немедленного ответа от Израиля о ходе переговоров по освобождению примерно 240 заложников, захваченных во время внезапного вторжения Хамаса, не последовало.

Большинство заложников — гражданские лица Израиля. ХАМАС освободил лишь несколько человек.

«Мы близки к достижению соглашения о перемирии», - сказал Хания, согласно заявлению, отправленному его офисом Агентству Франс Пресс.

В беседе с AFP на условиях анонимности источники из ХАМАС и Палестинского исламского джихада подтвердили, что их группировки согласились с условиями перемирия.

Предварительная сделка включает пятидневное перемирие, включающее прекращение огня на земле и ограничение воздушных операций Израиля над южной частью сектора Газа. В результате израильских бомбардировок на данный момент погибло более 13 300 человек, большинство из которых — мирные жители .

По соглашению будут освобождены от 50 до 100 израильских гражданских и иностранных заложников, но не военнослужащие.

В обмен на это около 300 палестинцев будут освобождены из израильских тюрем, в том числе женщины и дети.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, сделка близка, поскольку растут надежды на переговоры при посредничестве Катара, где у ХАМАС есть политический офис и который имеет закулисные дипломатические связи с Израилем.

Международный комитет Красного Креста заявил в понедельник, что его президент отправился в Катар, чтобы встретиться с лидером ХАМАСа Ханией.