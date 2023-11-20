Чеченца Мансура Мовлаева выдворят из Кыргызстана

Городской суд Бишкека признал уроженца Чечни Мансура Мовлаева виновным в незаконном пересечении границы и постановил выдворить его из страны. Об этом сообщают Кавказ.Реалии со слов его адвоката Бакыта Автандила. Адвокат и его доверитель не согласны с утвержденным приговором, считая его необоснованным, и будут его оспаривать.

"И прокуратура, и мы просили дать максимальное в рамках данной статьи о незаконном пересечении границы наказание. При этом прокуратура просила после отбытия срока выдворить его из Кыргызстана, а мы выступали против. В итоге апелляция утвердила приговор Первомайского суда Бишкека. Так как Мансур пробыл три месяца в СИЗО, это зачли за срок нахождения в колонии, освободив из зала суда", – пояснил Автандил.

Юрист уточнил, что Мовлаев остается на территории Кыргызстана, поскольку апелляционное постановление будет оспорено в кассации. Защита настаивала на максимальном наказании уроженца Чечни, чтобы он не был выдворен в Россию, осужденного почти наверняка ждет внесудебная расправа со стороны кадыровцев.

Да, это странная ситуация, когда адвокат добивается максимального срока для своего доверителя, потому что альтернативой тюрьме является почти неизбежная смерть.

Напомним, 27-летний Мансур Мовлаев – мастер спорта по тхэквондо. В 2018 году он работал инженером в "Чеченэнерго". Некоторые СМИ, а также чеченские оппозиционеры сообщали, что в 2020 году Мовлаева осудили на три года лишения свободы за критику кадыровской администрации, однако по какой именно статье, неизвестно – соответствующего решения нет на сайте судов.

Мовлаева освободили условно-досрочно в 2022 году, но в августе его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни. Его удерживали в одной из секретных тюрем, но ему удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан, где преследуемый находится с прошлого года, пишет сайт 24.kg. В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме.